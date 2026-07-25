"NIŠTA SVETIJE OD NAŠE OTADŽBINE NEMAMO": Predsednik Vučić poslao moćnu poruku najmlađim oficirima

SVEČANOST povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije počela je u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici, a prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Novosti

Srbija će ostati vojno neutralna

U današnje vreme previranja i međunarodnog bezakonja, u vreme kada se ne primenjuje Povelja UN, vi ste garant bezbednosti i sigurnosti građana Srbije, poručio je on.

- Srbija će ostati vojno neutralna, brinuti o sebi i svojoj budućnosti, jer kad god smo se oslanjali na nekoga drugog, pokazalo se da smo pravili grešku. Savezništva su potrebna, ali moramo biti dovoljno jaki da branimo svoju zemlju. Danas ste se zakleli na očuvanje Ustava naše zemlje i teritorijalnog integriteta, i to kažem zato što znam kroz kakve ćete pritiske prolaziti vi i naše rukovodstvo. Kosovo i Metohija je deo naše zemlje, i po Ustavu i po pravdi Boga. Tu svetinju moramo da čuvamo, nikoga ne napadajući i ne preteći - kaže predsednik.

Foto: Novosti

- Meni je danas 10. put da kao predsednik Republike dočekujem nove oficije Vojske Srbije. Ponosan na Vas, godine posvećenosti našoj vojsci. Izuzetna mi je čast što smo iznedrili još jednu generaciju divnih mladih momaka i devojaka koji će štititi našu zemlju - rekao je predsednik Vučić.

- Mi smo kao što ste mogli da vidite renovirali dobar deo vojnih prostorija. Uspeli smo da za ove godine promenimo kvalitet naših vojnika. Danas je prosečna plata viša od 1.100 evra. U međuvremenu smo se opremili i postali mnogo snažnija armija. I to zato što želimo bilo koga da ugrožavamo, jer zato što smo naučili gorke lekcije, jer kada god smo bili slabi dolazili su da nas pokore i unize - kazao je predsednik.

- I vi koji dolazite, u vas gledamo sa velikom nadom da ćete sačuvati i našu zemlju i nebo - istakao je predsednik.

Foto: Novosti

- U današnje vreme bezakonja, kada se ne poštuju povelje UN, vi ste ti koji ćete štititi svaku stopu i svakog građaninina ove zemlje. Srbija će ostati vojno neutralna, brinuće o sebi. Jer kada smo se god oslanjali na druge pokazalo se kao neuspešno. Ono na šta ste se vi danas zakleli je poštovanje Ustava, očuvanje teritorijalnog integriteta. I ovo govorim jer znam kroz kakve ćete pritiske prolaziti i vi i političko rukovodstvo. KiM je naše i po ustavu i po pravdi Boga, i to moramo da zapamtimo i da čuvamo. Da budemo uvek svoj na svome - rekao je predsednk Vučić.

- Osnivali su i saveze protiv nas u regionu. Mi smo razumeli te poruke i počeli da obezbeđujemo najbolje naoružanje. Posebno sam srećan kada sam pogledao vaše dosijee, video sam koliko znanja ste stekli. Vi ste resus kojim se ova zemlja čuva. Vaše znanje će praviti prevagu u budućnosti - istakao je predsednik Vučić.

Foto: Novosti

Predsednik Vučić uručio je sablje najboljim potporučnicima u klasi.

Foto: Novosti

Obraćanje generala Bobana Đorovića

Rektor Univerziteta odbrane Srbije general Boban Đorović pozdravio je predsednika Vučića i prisutne zvanice, i istakao je da je kvalitet nastavnog procesa podignut na najviši nivo.

"Na tom putu nismo bili usamljeni. Koristim ovu priliku da zahvalim državnom i vojnom rukovodstvu," rekao je on.

On kaže da istinski elitni stroj jednog društva čine ljudi koji su spremni da se žrtvuju.

"Kadeti Univerziteta odbrane čine najveće blago Republike Srbije, spremni da joj služe odano i disciplinovano," naglasio je general Đorović.

Raport je predsedniku Vučiću predao načelnik Vojne akademije general - major Željko Furundžić, nakon čega je usledio defile ešalona jedinica Vojske Srbije. Zatim je svečanost počela intoniranjem himne Srbije.

Foto: Novosti

Raport je predsedniku Vučiću predao načelnik Vojne akademije general - major Željko Furundžić, nakon čega je usledio defile ešalona jedinica Vojske Srbije. Zatim je svečanost počela intoniranjem himne Srbije.

Foto: Printskrin

U prve oficirske činove biće promovisano 130 kadeta - 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije. Svečanosti prisustvuju i patrijarh SPC Porfirije, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, premijer Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić i drugi ministri u Vladi Srbije, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, načelnik Vojne akademije general - major Željko Furundžić, dekan Medicinskog fakulteta VMA Sonja Marjanović i drugi.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Prisutnima će se na početku svečanosti obratiti rektor Univerziteta odbrane brigadni general Boban Đorović, a zatim će predsednik Srbije Vučić uručiti sablje najboljim oficirima, a jedan od njih će se obratiti prisutnima.

Posle toga planirano je da se oficirima obrati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vojnu akademiju ove godine završavaju i dva kadeta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i po jedan kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Oružanih snaga Angole. Medicinski fakultet VMA završavaju i dva kadeta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Najbolji kadeti Vojne akademije su Predrag Đuričić - prvi u rangu u službama, Nemanja Ivanović - prvi u rangu u Kopnenoj vojsci i Lazar Đorđević - prvi u rangu u Ratnom vazduhoplovstvu i PVO, dok je najbolja kadetkinja Medicinskog fakulteta VMA Jelena Mićić. Svečanim stupanjem u oficirski stroj, nova generacija oficira preuzeće odgovornost da nastavi slavnu tradiciju srpskog vojničkog poziva i svojim znanjem, čašću i predanošću doprinese jačanju Vojske Srbije i odbrani otadžbine.

Program svečanosti uveličaće i naleti vazduhoplova Vojske Srbije, kao i nastupi Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički" i Reprezentativnog orkestra Garde.