SAUDIJSKI GRAD U PLAMENU: Huti izveli žestok osvetnički raketni napad, Tramp poručio: "Sve je spremno!" (FOTO/VIDEO)

JEMENSKI pobunjenici Huti, koje podržava Iran, saopštili su da su izveli raketni napad na Saudijsku Arabiju, nakon što je Rijad u petak pokrenuo vazdušne udare na ciljeve povezane sa ovom grupom.

Foto Tanjug/AP/Abdulnasser Alseddik

Rano u subotu, medij Huta "Ansarolah" objavio je na Telegramu da je "jemenski raketni napad" izazvao požare u saudijskom gradu Džizanu. Saudijske vlasti prethodno su izdale hitna upozorenja za tu provinciju.

Huti su ranije zapretili odmazdom nakon što je Saudijska Arabija u petak bombardovala njihove ciljeve u jemenskom lučkom gradu Hodejdii na obližnjem ostrvu.

Istovremeno, tokom noći nije bilo izveštaja o novim vazdušnim napadima širom regiona koje bi izvele Sjedinjene Američke Države ili Iran, prvi put posle dve sedmice.

Američka vojska u subotu nije objavila informacije o novim udarima na Iran, nakon što je prethodno 13 uzastopnih noći izvodila napade na tu zemlju.

U istom periodu Iran je dronovima napadao američke vojne objekte i baze širom Bliskog istoka.

Ranije je delegacija Omana doputovala u Teheran na razgovore o Ormuskom moreuzu, prenela je iranska državna novinska agencija IRNA.

Oman kontroliše južnu obalu ovog strateški važnog moreuza.

Govoreći novinarima u Beloj kući u petak popodne, američki predsednikDonald Tramp nastavio je da preti novim napadima, ali je istovremeno rekao da se pregovori nastavljaju.

Houthi missiles reportedly struck Saudi Arabia's Jizan region. pic.twitter.com/D74oJdmouY — Clash Report (@clashreport) July 25, 2026

- Razgovaramo sa njima. Mislim da su ozbiljni. Mislim da su ozbiljniji nego ikada do sada, ali to ne znači da ćemo postići dogovor - rekao je Tramp. Na pitanje koja je njegova izlazna strategija iz rata sa Iranom, odgovorio je:

- Postoji vojna opcija, u kojoj jednostavno nastavljamo kao do sada, a možemo i dodatno da pojačamo intenzitet napada i uništimo sve što imaju. Ili postoji pametnija strategija, da se postigne dogovor.

- Spremni smo za dejstva. Sve je pripremljeno - dodao je Tramp.

Američka vojska je u petak saopštila da je u Ormuskom moreuzu otvorila vatru i onesposobila tanker koji je pokušavao da zaobiđe američku blokadu iranskih luka.

Reč je o drugom trgovačkom brodu koji su američke snage onesposobile otkako su početkom meseca ponovo uvele blokadu.

Video footage allegedly showing the impact of an Iranian short-range ballistic missile earlier near the Headquarters of the U.S. Navy’s 5th Fleet in Manama, Bahrain. pic.twitter.com/m3iZy2KYYE — OSINTdefender (@sentdefender) July 24, 2026

- Onesposobili smo tanker nakon što je posada najmanje četiri puta pokušala da probije blokadu - izjavio je kapetan američke mornarice Tim Hokins, portparol Centralne komande SAD (CENTCOM).

- Posada je više puta upozorena, nije postupila po naređenjima, pa su američke snage pucale u mašinski prostor broda i onesposobile ga.

Brod više nije na putu ka Iranu - dodao je on.

Rastuća zabrinutost zbog novih pretnji pomorskom saobraćaju u Crvenom moru od strane jemenskih Huta ove sedmice podigla je cenu sirove nafte iznad 100 dolara po barelu, što je najviši nivo od maja.

Međutim, cena je ponovo pala u petak popodne.

Fjučersi na naftu Brent pojeftinili su za više od četiri dolara i spustili se na nešto iznad 96 dolara po barelu, javio je Rojters.

Agencija navodi da je do pada došlo nakon što su dva supertankera koja su iznajmile kineske kompanije uspešno prošla kroz moreuz Bab el-Mandeb.

Posle razmene vatre rano u subotu, medij Huta "Ansarolah" objavio je na Telegramu:

- Gađanje civilnih objekata u Hodejdi i na ostrvu Kamaran od strane saudijskog neprijatelja predstavlja opasnu eskalaciju.

Potvrđujemo da ovi najnoviji zločini neće ostati bez odgovora.

BREAKING: Yemen's Houthis Spokesperson:



Saudi aggression now targets the port of Hodeidah.



They have opened the gates of divine hell upon themselves. pic.twitter.com/7bZGOGCX8z — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026

Saudijske vlasti za sada nisu komentarisale ove tvrdnje.

Kako prenosi BBC, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija naredne sedmice održaće konferenciju u Londonu posvećenu Ormuskom moreuzu.

Skupu će prisustvovati američki ministar odbrane Pit Hegset i predsedavajući Združenog generalštaba Dan Kejn, a informaciju je prvi objavio portal Aksios.

U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu trebalo bi u utorak da se sastane sa predsednikom SAD u Beloj kući.

Sjedinjene Američke Države i Iran su u junu postigli sporazum o Memorandumu o razumevanju od 14 tačaka, kojim je bilo predviđeno obustavljanje vojnih operacija, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i postizanje konačnog sporazuma o okončanju rata u roku od 60 dana.

Međutim, tri sedmice nakon potpisivanja sporazuma, Tramp je proglasio primirje "završenim" posle iranskih napada na brodove u Ormuskom moreuzu i američkih vojnih udara koji su usledili kao odgovor.

(BBC)