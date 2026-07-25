"MOŽDA JE RASISTA..." Amerika zatečena nakon ove poruke Donalda Trampa o Lebronu

LEBRON Džejms je još jedno leto iskoristio da bude centralna figura. Svi su čekali da objavi gde će nastaviti, a mnogi veruju i završiti karijeru... Nakon svega o njemu govorio je i Donald Tramp.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Animozitet između Donalda Trampa i Lebrona postoji još iz vremena predsedničke kampanje kada je Lebron jasno bio protiv aktuelnog predsednika SAD, sada je Tramp šokirao sve izjavom u kojoj je istakao da mu je Majkl Džordan jako blizak.

- Majkl Džordan mi je prijatelj. Igram golf sa njim. Sjajan je tip - rekao je Tramp, a onda udario po Lebronu Džejmsu:

- Možda je rasista. Možda ne voli Trampa. Ne znam, ali… Sviđaju mi se isključivo ljudi kojima se ja sviđam, tako da… Džordan definitivno!

Podsetimo, Lebron Džejms potpisao je dvogodišnji ugovor sa Filadelfijom Seventisiksers vredan 8.000.000 dolara. Biće mu ovo poslednja prilika da osvoji još jedan šampionski prsten.

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