IZETBEGOVIĆ PONOVO UDARA U RATNE BUBNJEVE: Bakir bi da stvori "čistu" BiH

ZAŠTO bi bilo dobro staviti SDA u opoziciju bar još jedan mandat, očigledno je iz najnovijeg govora lidera stranke Bakira Izetbegovića u Sarajevu, u kojem je Hrvate i Srbe, kao i njihove vodeće političare Dragana Čovića i Milorada Dodika, skoro nazvao neprijateljima.

Foto: Printskrin/Jutjub/BHRT

Osim, naravno, ako SDA ne postane nezaobilazna činjenica, a to znači većinu pre svega u gornjim nacionalno koncipiranim domovima naroda na nivou Federacije i države BiH, kada bi njeno opoziciono delovanje bilo još destruktivnije, piše "Večernji list BiH".

Ipak, obraćanje koje se čak može naći i na Izetbegovićevoj Fejsbuk stranici prošlo je gotovo ispod radara. U aluziji na Hrvate i Srbe, rekao je nešto skandalozno. Podseća na ratne trube koje su se mogle čuti u zemlji pre više od tri decenije.

- Oni koji ne vole Bosnu i Hercegovinu imaju alternativu. Neka odu ili neka prestanu da prave probleme. Mi nemamo alternativu. Nemamo drugu domovinu. I to će odlučiti - rekao je Izetbegović.

Da bi se pravilno razumeo kontekst njegovog obraćanja, koje je motivišuće, predizborno, ali istovremeno i radikalno preteće.

- SDA je uvek nekome smetala jer je bila otpor nečemu. Podela zemlje, ponižavanje Bošnjaka, preuzimanje vlasti. Tu su interes pronašli i srpski i hrvatski nacionalisti, kao i pohlepni bošnjački kadrovi koji su u tome videli svoju sreću i koji su na kraju pristali da ih na vlast dovedu Dodik i Čović - rekao je Izetbegović.

Kada se ovom političkom triku doda nešto "blaža" izjava na javnom RTV servisu da je spreman da pruži ruku Čoviću ako okrene leđa Dodiku, onda je sasvim jasno koji su Izetbegovićevi pravi ciljevi.

I kakav bi trebalo da bude jasan hrvatski stav. I odgovor.

Čak i da je to bio bilo ko sa druge, hrvatske strane. Pre svega, u Bosni i Hercegovini nema fundamentalnih i manje fundamentalnih naroda. Većine i manjine. BiH je zbir tri konstitutivna naroda i ostalih koji se ne identifikuju ni sa jednom od ovih grupa. Dokle god traju pokušaji promene ovog odnosa, koji se, pored političkog, odvija i na identitetskom nivou, kroz negiranje postojanja Hrvata i Srba uopšte, BiH neće biti stabilna.

Podjednako važni su i pokušaji da se oni strpaju u koš jedinstvene bosanskohercegovačke ili bošnjačke nacije.

Uostalom, iako su stranci to do sada podržavali, najveći problem ove zemlje u poslednjih 31 godinu jeste to što se negira Dejtonski mirovni sporazum i izigrava njegovo slovo i duh.

(Informer)

BONUS VIDEO: ESKALIRAO RAT: Na blokaderskoj televiziji svađale se Danijela Nestorović i Biljana Stojković