BITKA PRIJATELJA: Mbape i Hakimi su u žiži pred večerašnju utakmicu Francuska - Maroko (22.00)
Dva prijatelja jedan protiv drugog.
Bivši saigrači iz vremena PSŽ, i dobri drugovi van terena, Kilijan Mbape i Ašraf Hakimi, predvodiće večeras kao kapiteni Francusku i Maroko u četvrtfinalu Svetskog prvenstva.
U dresu pariskih "svetaca" Kilijan i Ašraf zajedno su igrali tri sezone, od 2021. do 2024. i za to vreme osvojili tri titule prvaka Francuske. Ostali su veoma bliski i posle Mbapeovog odlaska u Real. Hakimi je više puta javno govorio da mu Mbape nedostaje u ekipi, dok je Mbape nastavio da prati uspehe PSŽ i Hakimija. Ali, večeras neće biti "prijateljskog popusta". Ulog je ogroman.
Osim njih dvojice, dva nacionalna tima isprepletana su klupskim, pa čak i reprezentativnim vezama. One za mnoge od njih prevazilaze profesionalne okvire. Čak šestorica članova tima atlaskih, nubijskih ili berberskih lavova rođeni su u Francuskoj: Isa Diop, Reduan Halhal, Ajub Buadi, Samir El Murabet, Žesim Jasin i Nil El Ajnaui.
Isa Diop je bio član francuske generacije rođene 1997. godine koja je pre deset godina osvojila Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina. Momak rođen u Tuluzu večeras će ponovo sresti mnoge igrače sa kojima je u mladosti delio teren i svlačionicu, kao što su Adrijan Rabio ili Dajo Ipamekano. Dembele i Diop i danas redovno razmenjuju poruke.
Ajub Buadi je, kažu, pokušavao ranije da se nametne "trikolorima", ali nije bio po Dešanovom ukusu. A bio je kapiten francuske reprezentacije do 21 godine i vodio na terenu igrače kao što su Šerki, Due ili Zair-Emeri! Večeras će biti na drugoj strani.
Mnogi su delili i klupsku sudbinu. Brahim Dijaz igrao je zajedno sa Teom Ernandezom u Milanu, a sada nastupa uz Orelijena Čuamenija i Kilijana Mbapea u madridskom Realu. Mani Kone i Nil El Ajnaui su saigrači u Romi. Ipamekano je nosio dres Bajerna zajedno sa Nusairom Mazrauijem... Jedno je sigurno, neprijateljske scene s terena protiv Paragvaja u osmini finala večeras se izvesno neće gledati...
NE IGRA SE ČETVRTFINALE SLUČAJNO
– Maroko je jedan od najboljih timova. Na osnovu onoga što sam video u njihovoj utakmici protiv Kanade, to potvrđuje da je reč o veoma dobroj reprezentaciji. Maroko nije slučajno stigao do četvrtfinala Svetskog prvenstva. Naravno da ima kvalitet da to ostvari – pohvalio je protivnike oprezni selektor "petlova" Didije Dešan.
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