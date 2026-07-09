ISTOVREMENO UDARAJU NA VUČIĆA I VUČEVIĆA Analitičari: "Napadi nisu slučajni, njih dvojica predstavljaju stub na kome počiva jaka Srbija"

SRBIJA danas, kako ocenjuju brojni politički akteri, gradi poziciju stabilne i suverene države koja samostalno donosi odluke i štiti svoje interese.

Foto: Z.Jovanovic

Politički analitičar Zoran Spasić komentarisao je za "Novosti" napade na predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, kao i nedavne napade na predsednika Srpske napredne stranke, Miloša Vučevića, njihovu ulogu u očuvanju političke stabilnosti, kao i razloge zbog kojih, kako navodi, postaju meta kritika.

Napadi ne dolaze slučajno, niti pojedinačno - istovremeno se udara na Aleksandra Vučića i Miloša Vučevića, jer oni zajedno predstavljaju stub na kome danas počiva stabilna i jaka Srbija, naveo je analitičar Zoran Spasić za "Novosti".

On je rekao da je Vučić simbol suverene politike Srbije, dok je Vučević, kako navodi, čovek koji tu politiku sprovodi kroz rad i organizaciju.

- Aleksandar Vučić je personifikacija i tvorac slobodarske i suverene politike koja Srbiju vodi putem samostalnog odlučivanja, ekonomskog razvoja i nacionalnog ponosa. Zahvaljujući njegovoj politici, Srbija danas ima ugled, snagu i međunarodnu poziciju kakvu nikada ranije u svojoj državnosti nije imala. Poštovana je i na Zapadu i na Istoku, sačuvana od brojnih pritisaka i sposobna da samostalno donosi odluke u interesu svojih građana. Da bi takva politika živela na svakom pedlju naše zemlje, bio je potreban čovek koji će tu viziju pretvoriti u organizaciju, snagu i disciplinu. Tu na scenu stupa Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke. Vučević je jedan od najistaknutijih političkih stratega, čovek koji vredno i predano radi, dosledno sprovodeći politiku predsednika Aleksandra Vučića i pokazujući punu posvećenost interesima Srbije - ocenio je Spasić.

Foto: Tanjug/DIMITRIJE GOLL

Vučević kao nastavljač politike SNS-a

Dodao je da nije slučajno što "upravo sada, kad Miloš Vučević pokazuje kako se bori za državu i narod, kreću talasi napada spolja i iznutra".

- Kada neko tako žestoko napada jednog čoveka, to obično ne znači da je taj čovek slab — naprotiv, to znači da smeta onima koji ne misle dobro Srbiji. S jedne strane dolaze udari spolja, od onih kojima smeta što Srbija više ne kleči, što ima svoj stav, što ide svojim putem i ne traži ničiju dozvolu. Sa druge strane dolaze udari iznutra, od onih koji su nekada bili "naši", ali su se, čim je bilo potrebno pokazati malo hrabrosti i kičme, povukli u stranu i počeli da napadaju one koji su ostali da rade i bore se za svoj narod. A Miloš Vučević radi. Narod, problemi i rešenja - to je njegova svakodnevica. Upravo zato što ne staje, što se ne povlači pred onima koji ne misle dobro Srbiji, postao je meta onih kojima smeta stabilna i ujedinjena Srbija - poručio je Spasić.

Foto: privatna arhiva Zoran Spasić

Rad kao odgovor na kritike

Zatim je nastavio u istom tonu:

- Zapitajte se iskreno, ko napada čoveka koji radi? Oni koji su pokvareni i kojima odgovara haos. Oni koji bi najradije da se zemlja vrati u vreme kada se ništa nije gradilo, već samo rušilo i uništavalo. A kada nemaju argumente, posežu za brutalnim napadima, uvredama i lažima. Kao gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević je očistio Novi Sad od kriminalaca i doprineo da Novi Sad postane snažan motor razvoja Srbije. Kao ministar odbrane sproveo je sveobuhvatnu modernizaciju Vojske Srbije, a kao predsednik Vlade obezbedio najbolje uslova za školovanje i razvoj obrazovnog sistema u istoriji ove zemlje. Upravo zato što radi, postao je meta onih kojima smeta stabilna i ujedinjena Srbija. Zašto? Zato što ujedinjena Srbija, ona Srbija koju zajedno gradimo, ne odgovara onima koji su navikli da profitiraju od podela. A Vučević, upravo time što ostaje miran, dostojanstven i posvećen svom poslu, pokazuje da se odgovornošću i radom gradi ono što se haosom ne može srušiti. Narod to vidi. Narod to pamti. I narod, na kraju, uvek prepozna ko radi za njega, a ko protiv njega. Uz Aleksandra Vučića i Miloša Vučevića, Srbija je sigurna, slobodna i zaštićena od svih onih koji ne misle dobro našoj zemlji. Srbija pobeđuje - poručio je Spasić.

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