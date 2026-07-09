TRESE SE KOLORADO! Denver otpustio jedno od najzvučnijih imena
ODLUKA je pala!
Jonas Valančijunas je od danas slobodan agent.
Košarkaš koji je stigao u Denver kao veliko pojačanje i neko ko bi mogao da odmeni Nikolu Jokića dok Srbin nije na parketu, nije baš oduševio ljude u Denveru i morali su da potraže nova rešenja, a pronašli su ga u Marvinu Bagliju Trećem.
Šta sada za Jonasa? Litvanski centar ima ponudu Žalgirisa, ali i nekoliko NBA timova i za sada, realnije je da ostane preko bare.
No, možda i Evroliga dolazi u obzir posle ove slabije sezone...
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