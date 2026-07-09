TRESE SE KOLORADO! Denver otpustio jedno od najzvučnijih imena

ODLUKA je pala!

FOTO: Tanjug/AP/Matt Krohn

Jonas Valančijunas je od danas slobodan agent.

Košarkaš koji je stigao u Denver kao veliko pojačanje i neko ko bi mogao da odmeni Nikolu Jokića dok Srbin nije na parketu, nije baš oduševio ljude u Denveru i morali su da potraže nova rešenja, a pronašli su ga u Marvinu Bagliju Trećem.

BREAKING: The Nuggets are waiving center Jonas Valančiūnas, per @ShamsCharania.



The 14-year veteran is expected to draw interest from multiple NBA teams. pic.twitter.com/SNeZL7jCyr — Yahoo Sports (@YahooSports) July 8, 2026

Šta sada za Jonasa? Litvanski centar ima ponudu Žalgirisa, ali i nekoliko NBA timova i za sada, realnije je da ostane preko bare.

No, možda i Evroliga dolazi u obzir posle ove slabije sezone...