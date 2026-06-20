BRAZIL SLAVI! Karlo Anćeloti saopštio - Nejmar će igrati protiv Škotske!

Laknulo je navijačima Brazila.

FOTO: Tanjug/AP/Silvia Izquierdo

Kako je Karlo Anćeloti rekao na konferenciji za medije nakon pobede nad Haitima, Nejmar će biti spreman za meč trećeg kola kada će Brazilci igrati protiv Škotske.

Što se tiče povrede Rafinje još uvek nije medicinski tim procenio hoće li on moći da nastupi na narednom meču ili ne.