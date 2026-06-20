DAN NEPOVOLJAN ZA PUTOVANJA Astro savet za subotu, 20. jun: Ova četiri znaka će najviše osetiti aspekt sa nepredvidivim Uranom

U TOKU predistražnog postupka povodom smrti M.Ž. i okolnosti pod kojima je došlo do zapaljenja pirotehničkih sredstava na V spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta oko 22:40 časova, te utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih lica u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu, Više javno tužilaštvo u Beogradu došlo je do podataka koji ukazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti, a koja nisu u vezi predmetnog postupka.