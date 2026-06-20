DAN NEPOVOLJAN ZA PUTOVANJA Astro savet za subotu, 20. jun: Ova četiri znaka će najviše osetiti aspekt sa nepredvidivim Uranom
URAN, planeta neočekivanih okolnosti, avijacije, preokreta, u Blizancima, znaku komunikacija, biznisa, saobraćaja, 20. juna, u 7.50, obrazuje kvadrat sa severnim Mesečevim čvorom u Ribama, znaku dalekih putovanja, ali i prevara, obmana.
Ovaj izazovan aspekt, pre svega, upozorava na probleme u saobraćaju, naročito vazdušnom, donosi otkazane letove, odlaganje putovanja, kao i probleme sa internetom. Takođe, donosi nagle rasprave, uglavnom zbog posla, ali i sa rođacima. Povedite više računa o dokumentaciji, ugovorima, "papirologiji".
Kvadrat Uran-severni Mesečev čvor će najviše osetiti promenljivi znaci, Blizanci, Strelci, Device i Ribe.
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