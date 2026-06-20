MEČ ZA VBC INTERNACIONALNU SILVER TITULU: Tomislav Vukomanović odbranio šampionski pojas na Balkan Boking 8 događaju u Beogradu

Banjalučanin Tomislav Vukomanović savladao je Derika Kvajea iz Gane, pošto se rival iz Afrike predao u pauzi između četvrte i pete runde zbog povrede.

Foto:BSS/D.Milenkovic

Momak iz Banjaluke je na taj način odbranio VBC internacionalni srebrni pojas u super-lakoj kategoriji (do 63.503 kg) i zabeležio 14. profi pobedu, sedum prekidom.

Od početka meča je rastom viši Vukomanović imao kontrolu borbe i sa distance pogađao onižeg Kvajea, koji je nedozvoljenim saginjanjem i prljavim potezima opravdano dobio javnu opomenu u trećoj rundi, pošto nije uspeo da nađe bokserska rešenja kojim bi ugrozio branioca titule.

Kvaje, kojem je ovo prvi poraz u profi ringu, posle meča je javno zatražio revanš u Gani, dok je Vukomanović zahvalio navijačima na podršci, organizatorima, stručnom štabu, posebnom menadžeru Luki Popoviću, i treneru i ocu Dušku Zoriću, sjajnom stručnjaku i plemenitom čoveku, koji je preuzeo brigu o odrastanju u domu 25-og kojeg je preuzeo mom odrastanju, kada je dom koji je mom odrastanju 25-godišnjak. bio dvomesečna beba.

U sunaslovnoj borbi večeri, najtrofejnija srpska bokserka Sara Ćirković (4-0, 1 KO) je u svom četvrtom profi meču u karijeri zabeležila četvrtu pobedu, prvi prekid. U mečusuper-bantam kategorije (do 55.338 kg) savladala je tehničkim nokautom u petoj rundi Leticiju Amanue Ankra (6-1, 4 KO) iz Gane i nanela joj prvi poraz u profi ringu. Zapravo, stručni štab afričke bokserke odlučio je da preda borbu u pauzi između četvrte i pete runde.

Sara je taktički besprekorno boksovala i kontrolisla tok borbe, sjajnim kretanjem i pravovremeno upućenim udarcima. Pojačavala je Sara tempo iz runde u rundu, što je Leticiju Amanue sve više umaralo, koja nije imala adekvatna rešenja u ringu da se suprotstavi sjajnoj Sari Ćirković.

Popularni MMA borac Vaso Bakočević u egzebicionom meču kategorije kružera (do 90.716 kg) protiv Nikolase Panića zabeležio je pobedu na poene posle četiri runde. Po prikazanom u ringu, bio je to više štedljiv nego ozbiljan okršaj. Ostaće upamćen po drugom pobedi Bakočevića u profi boksu.

„Gledaćete me opet, malo u boksu, malo u bar naklu, malo u MMA “, rekao je Bakočević.

Iz publike mu je po završetku meča, izazivački dobacio Kristijan Golubović , zvezda rijalitija i faca iz stare garde sa beogradskog asfalta: „Kada ćeš protiv mene da se boriš”!?

"Dogovićemo se, mnogo para vredi taj meč. Iako Kristijan ima 57 godina, neću mu popustiti u ringu", odgovorio je Bakočević i iskoristio priliku da zahvali organizatorima što su ga pozvali da bude jedan od aktera događaja u "Ložionici".

Pionir srpskog MMA sporta Dušan Džakić , debitant u profi boksu, namerio se na bokserski potpuno nespremnog Miloša Radišića. Bio je to zapravo nazovi meč u super-srednjoj kategoriji (do 78.203 kg), koji je podveden pod egzebiciju i po saopštenju organizatora neće se upisivati u bokserski skor. Radišić je dva puta padao na početku prve runde od prvih udaraca Džakića, a posle drugog pada nije nastavio meč.

Posle meča Džakić je zapravo sve objasnio izjavom da je došao da uveliča Balkan Boking 8 događaj, ali da on nije bokser, i da to nikad neće biti. Ipak je na karijeri i to zavidnu, napravio u MMA.

Meč između Marka Marića Srbina rođenog u Švajcarskoj i Nejce Petriča, sjajnog boksera iz Slovenije, opravdao je očekivanja ljubitelja boksa u „Ložionici”. U paklenom obračunu super-velter kategorije (do 69.853 kg) od starta dominira Petrič. Bio je to meč dvojice boraca iz dva potpuno različita nivoa bokserskog znanja. Mariću sve počasti za hrabrost i izdržljivost, ali, u ovom momentu bio je miljama daleko od pobede koju je tako strašno želeo protiv izvanrednog Petriča.

U četvrtoj rundi je dva puta Marić bio u teškom nokdaunu, ali je oba puta ustajao i nastavljao borbu. Priželjkivani preokret se nije dogodio, „nije pala cigla s neba i pogodila u glavu Petriča”, kako je šeretski izjavio aktivni srpski profi borac Veljko Ražnatović , sjajni stručni konsultant direktnog TV prenosa na Arena Fight . Brutalan nokaut dogodio se u poslednjoj, šestoj rundi, posle serije snažnih udaraca Petriča.

Banjalučanin Leo Cvitanović otvorio je reviju meča u srednjoj kategoriji (do 72,574 kg) protiv Meraba Turkadzea iz Gruzije. Bio je to dinamičan meč, gde je inicijativu imao Cvitanović u svakoj rundi. Gruzin je uspeo na mahove da uzvrati u kratkim serijama, dok je imao snage. Turkadže nažalost, nije došao fizički potpuno spreman, pa je u pauzi između trećeg i četvrtog runde predao meč, istrošen tempom koji mu je nametnuo rivala.

Darko Stevanović je u meču poluteške kategorije (do 79.374 kg) stigao do sedme pobede u profi ringu pobeom tehničkim nokautom nad bokserskim veštinama, ali fizički nedovoljno spremnim Georgijem Umekašvilijem iz Gruzije. Trenutak odluke je bio na početku treće runde, posle dobro upućenog levog aperkata Stevanovića u telo Gružina, posle kojeg se rival našao na podu i nije uspeo da se oporavi i nastavi meč.

Benjamin Poturak , momak iz Sarajeva za svega nekih pedesetak sekundi borbe u kategoriji Kruzer (do 90,716 kg) u prvoj rundi, posle dva nokdauna, savladao tehničkim nokautom Kristijana Farkaša iz Slovačke, momka potpuno nespremnog za događaj ovakvog nivoa.

REZULTATI BORBI

Meč večeri u super-lakoj kategoriji (do 63,503 kg) za VBC internacionalnu srebrnu titulu: Tomislav Vukomanović (Bosna i Hercegovina, 14-0, 7 KO) Ž TKO/5 Derik Kvaje (Gana, 9-1-1, 7 KO)

Superbantam (do 55,338 kg): Sara Ćirković (Srbija, 4-0, 1 KO) Ž TKO/5 Leticija Amanua (Gana, 6-1, 4 KO)

Super-velter (do 69,853 kg): Marko Marić (Švajcarska, 7-1, 5 KO) L KO/6 Nejc Petrič (Slovenija, 10-0, 9 KO)

Kruzer (do 90,716 kg) u 4 runde: Vaso Bakočević (Crna Gora, 2-1, 1 KO) Ž 4 - 3:0 Nikolas Panić (Bosna i Hercegovina, 5-21, 1 KO)

Supersrednja (do 76.203 kg) u 4 runde: Dušan Džakić (Srbija, 1-0, 1 KO) Ž KO/1 Miloš Radišić (Srbija, 0-4)

Kruzer (do 90,716 kg): Benjamin Poturak (Bosna i Hercegovina, 3-0, 2 KO) Ž TKO/1 Kristijan Farkaš (Slovačka, 4-6, 3 KO)

Poluteška (do 79,374 kg) u 6 rundi: Darko Stevanović (Srbija, 7-9, 5 KO) Ž KO/3 Georgi Umekašvili (Gruzija, 7-11, 5 KO)

Srednja (do 72,574 kg): Leo Cvitanović (Bosna i Hercegovina, 2-0, 2 KO) Ž TKO/4 Merab Turkadze (Gruzija, 6-31, 2 KO)

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