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NEMAČKA OVERAVA PROLAZ DALJE: "Slonovi" su opasni, ali iskustvo i kvalitet su na strani "Manšafta"

В.М.

20. 06. 2026. u 07:00

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OBRAČUN vodećih u grupi "E" odigraće se večeras "BMO fildu" u Torontu kada od 22 časa koplja budu ukrstili Nemačka i Obala Slonovače.

НЕМАЧКА ОВЕРАВА ПРОЛАЗ ДАЉЕ: Слонови су опасни, али искуство и квалитет су на страни Маншафта

Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Od Nemaca se očekivalo da u prvom kolu protiv Kurasaa pokazu nadomć i upravo su to učinili, dominantno slavivši rezultatom 7:1.

Od početka su bili u kontroli, malo ih je poremetio gol Kurasaa za 1:1, ali posle njega su odigrali na prepoznatiljvom nivou, a najviše su se istakli dvostruki strelac Kaj Haverc, kao i dvostruki asistent i kapiten "pancera", Džošua Kimih.

Na tom meču "Manštaft" je nastavio trend igara koji je pokazao u pripremon periodu, Julijan Nagelsman traži od svojih igrača prepoznatljiv, napadački fudbal i možemo očekivati da tako nastupaju u nastavku turnira.

Trijumfom nad Kurasaom, Nemci su maltene obezbedili prolaz dalje, a ukoliko danas slave gotovo sigurno će proći dalje kao prvoplasirani iz grupe "E".

Sa druge strane. Obale Slonovače je iznenadila mnoge veoma dobrom partijom protiv Ekvadora pošto je slavila na dramatičan način, pogotokom Amada Dijaloa u samoj završnici meča (1:0).

"Slonovi" u svojim redovima imaju nekoliko veoma zanimljivih igrača, većina njih igra u ligama petice, disciplinovani su i veoma brzi, a apsolutni vođa je Jan Diomande za kojeg je pre par dana Lajpcig odbio 100 miliona evra od Liverpula, što dovoljno govori o njegovom kvalitetu.

Ono što predstavlja problem za četu Emersa Faea je neigranje Evana Ndike kojeg i dalje muči povreda, bez njega odbrana je dosta slabija, Ekvador to nije uspeo da iskoristi, dva puta je tresao okvir gola, ali ne može se očekivati od Nemaca da učine isto.

Što se tiče predloga, prednost dajemo Nemcima zbog napadačkog arsenala i generalno boljeg kvaliteta igrača, ali nije nemoguće da Obala Slonovače preko kontri ozbiljno zapreti, pa za hrabrije uz fiks dodajemo i gol-gol.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1.57)

TIP ZA HRABRIJE: 1&GG (kvota 3.02)

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