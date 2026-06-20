TEŠKA SKANDINAVKA ZA "LALE": Holandija pod ozbiljnim pritiskom protiv razigrane Švedske

Posle donekle neočekivanog remija protiv Japana na startu Svetskog prvenstva, Holandija više nema prostora za kiks. U drugom kolu grupe "F" čeka je izuzetno zahtevan duel protiv Švedske, koja je ubedljivom pobedom nad Tunisom već napravila veliki korak ka nokaut fazi.

FOTO: Tanjug/AP/Jessica Tobias

Izabranici Ronalda Kumana dva puta su vodili protiv Japana, ali su na kraju morali da se zadovolje bodom.

Taj rezultat ostavio nije baš zadovoljio Holanđane i dodatno je pojačao pritisak pred okršaj sa ekipom koja je u prvom kolu delovala veoma ubedljivo.

Iako je Holandija tradicionalno jedna od najjačih evropskih selekcija, poslednjih godina joj nedostaje završni korak ka samom vrhu, a svetsku titulu nikada nije osvojila, iako je čak tri puta stizala do finala.

Igrači "oranja" znaju da je ovaj meč izuzetno važan, da je svaki bod bitan i sigurno je da ne žele da u poslednjem kolu protiv Tunisa budu imerativnom pobede, iako će sigurno biti veliki favoriti na tom susretu.

Sa druge strane, Šveđani su protiv Tunisa prikazali jednu od najboljih partija u prvom kolu čitavog šampionata.

Pobeda od 5:1 ne samo da im je donela lidersku poziciju, već je poslala jasnu poruku konkurentima da ova generacija ima ozbiljan potencijal.

Napadački tandem Aleksander Isak – Viktor Đokereš ponovo je pokazao koliko može da bude opasan, dok je mladi Jasin Ajari sa dva gola skrenuo pažnju svetske javnosti.

Tim ubedljivim trijumfom "plavo-žuti" su maltene osigurali prolaz dalje zbog novog sistema takmičenja, tako da sa dosta manjim pritiskom od Holanđana dočekuju ovaj derbi grupe "F".

Dobra vest i za jedne i za druge je da u prvom kolu nijedan igrač nije zadobio povredu ili suspenziju, tako da će oba selektora imati pun roster na raspolaganju i možemo očekivati veoma zanimljivu utakmicu.

Istorija je na strani Holanđana, koji imaju bolji međusobni skor protiv Švedske, ali nakon onakvog izdanja protiv Tunisa, Skandinavci se ne smeju potceniti.

Verujemo da ćemo gledati veoma ujednačen i otvoren meč sa dosta prilika na obe strane, jer ni jedni ni drugi ne vole da igraju zatvoren fudbal.

NAŠ TIP: GG (kvota 1.72)

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