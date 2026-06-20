DETE (3) PALO SA ŠESTOG SPRATA: Mališan bio u stanu sa sestrom
TROGODIŠNjI dečak pao je sa balkona na šestom spratu u Obninsku, saopštio je Istražni komitet za Kalušku oblast.
Incident se dogodio u ulici Belkinskaja.
Dete je bilo u stanu sa svojom šesnaestogodišnjom sestrom.
Dečak je hospitalizovan, piše REN TV.
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