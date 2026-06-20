Svet

DETE (3) PALO SA ŠESTOG SPRATA: Mališan bio u stanu sa sestrom

Novosti online

20. 06. 2026. u 07:30

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TROGODIŠNjI dečak pao je sa balkona na šestom spratu u Obninsku, saopštio je Istražni komitet za Kalušku oblast.

ДЕТЕ (3) ПАЛО СА ШЕСТОГ СПРАТА: Малишан био у стану са сестром

Foto: Freepik/ stefamerpik

Incident se dogodio u ulici Belkinskaja.

Dete je bilo u stanu sa svojom šesnaestogodišnjom sestrom.

Dečak je hospitalizovan, piše REN TV.

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