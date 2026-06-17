NIJE MOGAO DA SAKRIJE SUZE: Leo Mesi oduševio planetu pa zaplakao (FOTO)
ARGENTINA je slavila 3:0 protiv Alžira. Prvi het-trik ikada na Svetskom prvenstvu postigao je Lionel Mesi koji je pre kraja meča zamenjen, a na početku duela nije mogao da sakrije emocije.
On je u 17. minutu postigao prvi od tri pogotka.
Luka Zidan, čuvar mreže Alžira, nije uspeo da ukroti njegov šut sa ivice šesnaesterca, pa je na semaforu stajalo 1:0.
Usledilo je veliko slavlje igrača Argentine, a Mesija su tom prilikom preplavile emocije, pa je u jednom momentu i zaplakao.
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