Fudbal

NIJE MOGAO DA SAKRIJE SUZE: Leo Mesi oduševio planetu pa zaplakao (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 06. 2026. u 05:06

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ARGENTINA je slavila 3:0 protiv Alžira. Prvi het-trik ikada na Svetskom prvenstvu postigao je Lionel Mesi koji je pre kraja meča zamenjen, a na početku duela nije mogao da sakrije emocije.

НИЈЕ МОГАО ДА САКРИЈЕ СУЗЕ: Лео Меси одушевио планету па заплакао (ФОТО)

Foto: Joel Marklund / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

On je u 17. minutu postigao prvi od tri pogotka. 

Luka Zidan, čuvar mreže Alžira, nije uspeo da ukroti njegov šut sa ivice šesnaesterca, pa je na semaforu stajalo 1:0.

Usledilo je veliko slavlje igrača Argentine, a Mesija su tom prilikom preplavile emocije, pa je u jednom momentu i zaplakao.


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