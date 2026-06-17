NIJE MOGAO DA SAKRIJE SUZE: Leo Mesi oduševio planetu pa zaplakao (FOTO)

ARGENTINA je slavila 3:0 protiv Alžira. Prvi het-trik ikada na Svetskom prvenstvu postigao je Lionel Mesi koji je pre kraja meča zamenjen, a na početku duela nije mogao da sakrije emocije.

Foto: Joel Marklund / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

On je u 17. minutu postigao prvi od tri pogotka.

Luka Zidan, čuvar mreže Alžira, nije uspeo da ukroti njegov šut sa ivice šesnaesterca, pa je na semaforu stajalo 1:0.

Usledilo je veliko slavlje igrača Argentine, a Mesija su tom prilikom preplavile emocije, pa je u jednom momentu i zaplakao.

Just look at what representing Argentina still means to Lionel Messi. 🇦🇷



He's just a few days away from turning 39. He's won every major trophy the game has to offer. He has nothing left to prove to anyone.



Yet when he scored against Algeria, he was overcome with emotion and… pic.twitter.com/PgnssvTTgX — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 17, 2026



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