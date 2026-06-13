HAOS U BOSNI I HERCEGOVINI! Sukob navijača sa Hrvatima, policija reagovala (VIDEO)
NIJE moglo bez incidenata u Bosni i Hercegovini nakon utakmcie Zmajeva i Kanade.
Fudbaleri Kanade i Bosne i Hercegovine odigrali su nerešeno, 1:1 u Torontu, a za vreme i posle meča u zemlji gostiju vladale su tenzije.
Dok je u nekim gradovima bilo zabranjeno organizovano gledanje zbog pretežno hrvatskog stanovništva, u drugima su organizovane fan zone na kojima se prate mečevi BiH i Hrvatske.
U Travniku je nakon meča došlo do incidenata. Naime, sukobili su se navijači Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a brza reakcija policije sprečila je ozbiljnije incidente.
Odmah nakon meča, kako javlja portal "Centralna" veliki broj navijača izašao je na ulice. Proslavljali su bod uz bakljade sirene i navijačke pesme, a to je podiglo tenzije u mešovitoj sredini, a situacija je eskalirala u centru grada.
Situacija je postala napeta, po rečima očevidaca, došlo je do prepirke, psovki i guranja, a sekunde su delile od masovne tuče.
Incidente pogledajte OVDE.
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