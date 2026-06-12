Fudbal

KATASTROFA! Stigle užasne vesti za reprezentaciju Srbije

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12. 06. 2026. u 08:27

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FUDBALSKA reprezentacija Srbije i kada ne igra je u problemu.

КАТАСТРОФА! Стигле ужасне вести за репрезентацију Србије

FOTO TANJUG/ AP Photo/Alberto Saiz

Uporedo sa početkom Mundijala u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi objavljena je i nova FIFA rang lista. I naša reprezentacija, koja ne učestvuje na Svetskom prvenstvu je nazadovala za četiri mesta. Sa 39. pozicije pala je na 43. 

Podsetimo, nedavno je Srbija koju predvodi selektor Veljko Paunović izgubila u prijateljskim mečevima od Zelenortskih Ostrva, a zatim i od Meksika. I jedni i drugi su učesnici Mundijala. 

"Orlovi" trenutno imaju 1.502,13 bodova.

Prvu mesto je preuzela reprezentacija Argentine sa 1.877,27 poena. Argentinci su u odnosu na prethodnu rang listu FIFA napredovali za dve pozicije, a na ovom Mundijalu će pokušati da odbrane titulu osvojenu u Kataru. Selekcija Španije je zadržala drugo mesto sa 1.874,21 bodom. Francuska je pala sa prve na treću poziciju liste sa 1.870,70 poena.

U deset najboljih reprezentacija sveta nalaze se još selekcije Engleske, Portugalije, Brazila, Maroka, Holandije, Belgije i Nemačke.

Naredna rang lista FIFA biće objavljena 20. jula po završetku Svetskog prvenstva.

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