KATASTROFA! Stigle užasne vesti za reprezentaciju Srbije

FUDBALSKA reprezentacija Srbije i kada ne igra je u problemu.

FOTO TANJUG/ AP Photo/Alberto Saiz

Uporedo sa početkom Mundijala u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi objavljena je i nova FIFA rang lista. I naša reprezentacija, koja ne učestvuje na Svetskom prvenstvu je nazadovala za četiri mesta. Sa 39. pozicije pala je na 43.

Podsetimo, nedavno je Srbija koju predvodi selektor Veljko Paunović izgubila u prijateljskim mečevima od Zelenortskih Ostrva, a zatim i od Meksika. I jedni i drugi su učesnici Mundijala.

"Orlovi" trenutno imaju 1.502,13 bodova.

Prvu mesto je preuzela reprezentacija Argentine sa 1.877,27 poena. Argentinci su u odnosu na prethodnu rang listu FIFA napredovali za dve pozicije, a na ovom Mundijalu će pokušati da odbrane titulu osvojenu u Kataru. Selekcija Španije je zadržala drugo mesto sa 1.874,21 bodom. Francuska je pala sa prve na treću poziciju liste sa 1.870,70 poena.

U deset najboljih reprezentacija sveta nalaze se još selekcije Engleske, Portugalije, Brazila, Maroka, Holandije, Belgije i Nemačke.

Naredna rang lista FIFA biće objavljena 20. jula po završetku Svetskog prvenstva.