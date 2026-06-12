KATASTROFA! Stigle užasne vesti za reprezentaciju Srbije
FUDBALSKA reprezentacija Srbije i kada ne igra je u problemu.
Uporedo sa početkom Mundijala u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi objavljena je i nova FIFA rang lista. I naša reprezentacija, koja ne učestvuje na Svetskom prvenstvu je nazadovala za četiri mesta. Sa 39. pozicije pala je na 43.
Podsetimo, nedavno je Srbija koju predvodi selektor Veljko Paunović izgubila u prijateljskim mečevima od Zelenortskih Ostrva, a zatim i od Meksika. I jedni i drugi su učesnici Mundijala.
"Orlovi" trenutno imaju 1.502,13 bodova.
Prvu mesto je preuzela reprezentacija Argentine sa 1.877,27 poena. Argentinci su u odnosu na prethodnu rang listu FIFA napredovali za dve pozicije, a na ovom Mundijalu će pokušati da odbrane titulu osvojenu u Kataru. Selekcija Španije je zadržala drugo mesto sa 1.874,21 bodom. Francuska je pala sa prve na treću poziciju liste sa 1.870,70 poena.
U deset najboljih reprezentacija sveta nalaze se još selekcije Engleske, Portugalije, Brazila, Maroka, Holandije, Belgije i Nemačke.
Naredna rang lista FIFA biće objavljena 20. jula po završetku Svetskog prvenstva.
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