Fudbal

FIFA U ŠOKU! Očekivali milijarde, a doživeli nezapamćenu sramotu

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12. 06. 2026. u 06:15

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Svetsko prvenstvo je otvoreno u četvrtak scenom koju je FIFA bila odlučna da izbegne.

ФИФА У ШОКУ! Очекивали милијарде, а доживели незапамћену срамоту

Carlos Zepeda / imago sportfotodienst / Profimedia

Od prvog dana takmičenja, stadioni su bili prepuni praznih sedišta, a posledice kontroverzne strategije prodaje karata bile su odmah vidljive globalnoj televizijskoj publici.

Najočigledniji rani dokaz problema viđen je u drugoj utakmici turnira između Južne Koreje i Češke Republike na stadionu Akron u Gvadalahari. Prazna sedišta su bila jasno vidljiva, posebno u VIP ložama i na tribinama okrenutim ka glavnoj kameri. FIFA je mesecima ulagala milione kako bi sprečila ovaj scenario.

Početkom juna, svetska fudbalska upravna organizacija je tiho smanjila cene za svih 104 utakmice i otkazala 70% unapred rezervisanih hotelskih soba u onome što je izgledalo kao poslednji pokušaj da se popune tribine. Ali to nije bilo dovoljno. Hiljade karata su i dalje u prodaji Pre turnira, oko 180.000 karata je ostalo dostupno za preprodaju na zvaničnim FIFA portalima za preprodaju. Pored toga, oko 15.000 karata za utakmice grupne faze i dalje je bilo dostupno za direktnu kupovinu preko zvanične veb stranice FIFA.

Za današnju utakmicu između Sjedinjenih Država i Paragvaja, jednu od najočekivanijih na turniru, više od 4.400 karata još uvek nije prodato putem zvaničnih kanala. Najjeftinije karte direktno od FIFA i dalje koštaju 1.120 dolara (oko 970 evra), dok je prosečna cena na portalima za preprodaju veća od 800 dolara (690 evra), uprkos padu od 20 procenata u poslednjih mesec dana. 

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