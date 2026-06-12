FIFA U ŠOKU! Očekivali milijarde, a doživeli nezapamćenu sramotu
Svetsko prvenstvo je otvoreno u četvrtak scenom koju je FIFA bila odlučna da izbegne.
Od prvog dana takmičenja, stadioni su bili prepuni praznih sedišta, a posledice kontroverzne strategije prodaje karata bile su odmah vidljive globalnoj televizijskoj publici.
Najočigledniji rani dokaz problema viđen je u drugoj utakmici turnira između Južne Koreje i Češke Republike na stadionu Akron u Gvadalahari. Prazna sedišta su bila jasno vidljiva, posebno u VIP ložama i na tribinama okrenutim ka glavnoj kameri. FIFA je mesecima ulagala milione kako bi sprečila ovaj scenario.
Početkom juna, svetska fudbalska upravna organizacija je tiho smanjila cene za svih 104 utakmice i otkazala 70% unapred rezervisanih hotelskih soba u onome što je izgledalo kao poslednji pokušaj da se popune tribine. Ali to nije bilo dovoljno. Hiljade karata su i dalje u prodaji Pre turnira, oko 180.000 karata je ostalo dostupno za preprodaju na zvaničnim FIFA portalima za preprodaju. Pored toga, oko 15.000 karata za utakmice grupne faze i dalje je bilo dostupno za direktnu kupovinu preko zvanične veb stranice FIFA.
Za današnju utakmicu između Sjedinjenih Država i Paragvaja, jednu od najočekivanijih na turniru, više od 4.400 karata još uvek nije prodato putem zvaničnih kanala. Najjeftinije karte direktno od FIFA i dalje koštaju 1.120 dolara (oko 970 evra), dok je prosečna cena na portalima za preprodaju veća od 800 dolara (690 evra), uprkos padu od 20 procenata u poslednjih mesec dana.
Preporučujemo
BOSANCI TRLjAJU RUKE! Dobili sjajne vesti pred start Svetskog prvenstva
12. 06. 2026. u 06:30
MUK U STUDIJU RTS-a: Rade Bogdanović prekinuo program uživo i otkrio tužne vesti o čoveku koga je Srbija obožavala
12. 06. 2026. u 05:00 >> 06:07
KAKVA DRAMA NA MUNDIJALU! Au, šta uradi bivši fudbaler Crvene zvezde, dugo će se pričati o meču u Gvadalhari
12. 06. 2026. u 03:32 >> 06:06
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
DOMAĆIN ŽELI ISTORIJSKI POČETAK: Kanada juri prvenac na Mundijalima, Bosna se neće predati bez velike borbe
UTAKMICOM u Torontu na "BMO fildu" počinje takmičenje u grupi "B" Svetskog prvenstva, a domaća selekcija Kanade dočekaće reprezentaciju Bosne i Hercegovine u meču koji bi mogao da ima veliki uticaj na konačan rasplet u grupi.
12. 06. 2026. u 07:00
FRATAR IZ MOSTARA ZGROZIO CEO REGION! "Laž je da se Bosna i Hercegovina plasirala na Svetsko prvenstvo"
Svetsko prvenstvo u fudbalu u SAD, Meksiku i Kanadi samo što nije počelo, a prva utakmica između Meksika i Južne Afrike zakazana je za 11. jun. Kako to obično biva pred velike sportske smotre, fudbal je postao glavna tema svih generacija, ali pažnju javnosti je, umesto sportskih prognoza, privukla jedna oštra i neočekivana izjava iz Mostara.
09. 06. 2026. u 10:05 >> 11:32
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)