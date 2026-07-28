"NESTOROVIĆ DO SADA ZGRNUO OD GRAĐANA 2,5 MILIONA EVRA" Stanojević: To je prosto neverovatan kriminal i zloupotreba (VIDEO)

DRAGAN Stanojević iz poslaničke grupe "MI – Glas naroda" izneo je u Skupštini Srbije tvrdnje o raspolaganju novcem izborne liste čiji je nosilac bio Branimir Nestorović, navodeći da je reč o milionskim sredstvima i tražeći proveru načina njihovog korišćenja.

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Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas vanrednu sednicu na čijem je dnevnom redu Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, koji su podnela 62 poslanika opozicije.

Na početku sednice poslanici postavljaju pitanja izvršnoj vlasti, a u okviru rasprave oglasio se i Dragan Stanojević iz poslaničke grupe "MI – Glas naroda", koji je izneo tvrdnje o načinu raspolaganja novcem koji pripada izbornoj listi čiji je nosilac bio doktor Branimir Nestorović.

Stanojević je naveo da je njegova poslanička grupa još 10. juna 2026. godine uputila pitanje u vezi sa, kako je rekao, proverom nenamenskog trošenja sredstava.

On je rekao da je Nestorović, za račun grupe građana koja je učestvovala na izborima, do sada dobio oko dva miliona evra, uz ocenu da je potrebno utvrditi na koji način se tim novcem raspolaže.

- Mi smo 10. 6. 2026. godine kao poslanička grupa uputili pitanje da se izvrši provera nenamenskog trošenja sredstava jer smatramo, ja želim samo da građani znaju da je doktor Nestorović za račun Grupe građana koja je bila na izborima do sada dobio oko 2,5 miliona evra i sad možete zamisliti ako mi sporazumom imamo tačno propisano, kao što je i svugde, da većina odlučuje o raspodeli tih sredstava, a on jedini lično koristi ta sredstva, na koji način i kako je moguće da Agencija za sprečavanje korupcije nije utvrdila tu činjenicu - da jedan čovek od deset zloupotrebljava taj novac, plaća onako kako on smatra da treba i da svi mi, za račun kojih se to i dešava, ne učestvujemo u tome. To je prosto neverovatan kriminal i zloupotreba - rekao je Stanojević.

Sednici parlamenta prisustvuje 121 poslanik, a ona je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane".

Za ovu sednicu utvrđena je jedna tačka dnevnog reda – Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, koji je 13. februara podnelo 62 poslanika opozicije.

Koalicija NADA i Demokratska stranka ranije su najavile da neće učestvovati u radu sednice.

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