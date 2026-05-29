"JUVENTUS PREDUGO ČEKA PRAVOG VLAHOVIĆA!" Legendarni David Trezege o "staroj dami" i srpskom napadaču
Pregovori između Dušana Vlahovića i Juventusa oko potpisivanja novog ugovora su se odužili, ali fudbaler sve više gubi interesovanje da ostane u Torinu, piše Gazeta delo Sport.
U razgovoru za Gazetu delo Sport, nekadanji napadač ovog tima govorio je o problemima ovog tima zbog toga što nisu ušli u u ligu šampiona naredne sezone.
“Sada mora da se krene ispočetka, ali mi ne deluje da postoji jasna ideja kojim putem klub želi da ide”, rekao je Trezege.
Osvrnuo se i na rad Lućana Spaletija.
“Normalno je da sada, sa manjim prihodima, želi da ima veću ulogu u odlukama o tome ko ostaje, a ko odlazi. Više nema prostora za greške pri dovođenju igrača”.
Francuz smatra da pojedini igrači nisu opravdali očekivanja, dok ni Dušan Vlahović još nije pokazao ono zbog čega je doveden pre četiri i po godine za 85,4 miliona evra kao jedan od najskupljih projekata kluba.
“Juventus predugo čeka pravog Vlahovića, možda je trebalo zadržati Kola Muanija… Sa Sarijem je bila želja da se promeni pristup, ali prvo moraš da pobeđuješ kako bi stvorio pravu dinamiku i stabilnost”, poručio je Trezege.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
NEŠTO SE KUVA U HUMSKOJ: Partizan održava Skupštinu iza "zatvorenih vrata"!
29. 05. 2026. u 15:48
RUSIJA KLIČE VELIKOJ POBEDI! Bolje od ovog nije moglo!
29. 05. 2026. u 15:10
NOVAK OTKRIO DO KADA ĆE MU VIKTOR TROICKI BITI TRENER: Nije samo za Rolan Garos
29. 05. 2026. u 14:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NOVAKOVA VIOLINA ODZVANjA PARIZOM: Đoković nikad bliži 25. grend slemu, Fonseka mora pasti
Novak Đoković nastavlja pohod ka istorijskoj 25. grend slem tituli, a naredna prepreka na Rolan Garosu biće mu jedan od najtalentovanijih mladih tenisera sveta — Joao Fonseca.
29. 05. 2026. u 11:45
SVET JE ZAPANjEN, LEGENDE ZGROŽENE! Janik Siner usred meča na Rolan Garosu napustio teren!
Na teniskim terenima u Parizu odvija se drugi grend slem turnir sezone, Rolan Garos, a baš kada je Novak Đoković danas saznao ne baš dobru vest, Janik Siner je zgrozio mnoge. I, na kraju - ispao sa turnira, na koji je stigao kao prvi sa ATP liste, a i sa sjajnim nizom uspeha.
28. 05. 2026. u 14:59 >> 15:10
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)