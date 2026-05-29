"JUVENTUS PREDUGO ČEKA PRAVOG VLAHOVIĆA!" Legendarni David Trezege o "staroj dami" i srpskom napadaču

Pregovori između Dušana Vlahovića i Juventusa oko potpisivanja novog ugovora su se odužili, ali fudbaler sve više gubi interesovanje da ostane u Torinu, piše Gazeta delo Sport.

U razgovoru za Gazetu delo Sport, nekadanji napadač ovog tima govorio je o problemima ovog tima zbog toga što nisu ušli u u ligu šampiona naredne sezone.

“Sada mora da se krene ispočetka, ali mi ne deluje da postoji jasna ideja kojim putem klub želi da ide”, rekao je Trezege.

Osvrnuo se i na rad Lućana Spaletija.

“Normalno je da sada, sa manjim prihodima, želi da ima veću ulogu u odlukama o tome ko ostaje, a ko odlazi. Više nema prostora za greške pri dovođenju igrača”.

Francuz smatra da pojedini igrači nisu opravdali očekivanja, dok ni Dušan Vlahović još nije pokazao ono zbog čega je doveden pre četiri i po godine za 85,4 miliona evra kao jedan od najskupljih projekata kluba.

“Juventus predugo čeka pravog Vlahovića, možda je trebalo zadržati Kola Muanija… Sa Sarijem je bila želja da se promeni pristup, ali prvo moraš da pobeđuješ kako bi stvorio pravu dinamiku i stabilnost”, poručio je Trezege.

