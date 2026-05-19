OGLASIO SE IZBAČENI FUDBALER! Zbog srpske himne neće igrati na Svetskom prvenstvu

Samir Jordamovic / AFP / Profimedia

Rade Krunić neće igrati na Svetskom prvenstvu u dresu Bosne i Hercegovine!

Vrhunski fudbaler, surovi profesionalac. Na terenu pravi borac. Rade Krunić prvi put je gostovao na jednoj televiziji, tačnije na TV „Una“, a još preciznije u emisiji „Indirektno sa Popom i Milanom“. Govorio je na početku o svom putu iz Donjeg Srema u Italiju. Osvrnuo se i na nikada dobijeni poziv da zaigra ni za mladu reprezentaciju Srbije.

Potom je usledilo pitanje vezano za reprezentaciju BiH i pevanje himne Srbije što ga je "koštalo" toga da ne bude pozivan među „zmajeve“, koji će ovog leta da budu deo Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku.

– Bilo je priče kada je selektor omladinske reprezentacije Srbije bio Veljko Paunović da ću biti pozvan na „B“ spisak te mlade reprezentacije sačinjene od igrača Superlige Srbije. Završio sam papire, trebala su da budu dva okupljanja, ali ja nisam dobio nijedan. Nisam mogao više da čekam i prihvatio sam poziv BiH, ne vidim da je to bila pogrešna odluka. Ja sam iz Bosne i Hercegovine i to je normalno – rekao je Rade Krunić i objasnio.

– Da sam dobio taj poziv u „B“ reprezentaciju Srbije ne bih prihvatio poziv iz BiH. Zato što sam tada igrao u Srbiji, osećam se i jesam Srbin, Zvali su me ponovo kasnije iz FS Srbije kada sam igrao za Empoli, ali tada više nisam mogao jer sam imao nastup za BiH – objasnio je Rade Krunić.

Na konstataciju voditelja Predraga Popovića da će on na Svetskom prvenstvu navijati za BiH, Rade Krunić se složio:

– Naravno, i ja ću.

A, onda je usledilo pitanje da li bi išao na Mundijal da ga je Džeko zvao.

– Sa Džekom bih išao svuda. Neverovatan tip, tako prizeman, a takva fudbalska veličina – rekao je Rade Krunić, a onda se prebacio na slučaj pevanja himne Srbije:

– Bezpotrebno se podigla prašina oko pevanja himne, sada nisam dobrodošao. Selektor (Sergej Barbarez) je doneo takvu odluku, napravio je fantastičan rezultat. Moram da pomenem i direktora Spahića koji takođe tamo radi veliki posao, a igrali smo zajedno u reprezentaciji, sjajan momak, ozbiljna ličnost koja je doprinela da se Bosna fudbalski digne ovako. Imaju odlične mlade igrače, mislim da mogu daleko da doguraju. Imaju dobru grupu – rekao je Rade Krunić.