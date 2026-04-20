Loše vesti za Mančester siti: "Građani" pobedili Arsenal, ali povredio im se važan igrač
MANČESTER siti je pobedio Arsenal (2:1) u Premijer ligi, ali posle utakmice navijači "građana" su čuli lošu vest.
Jedan od najboljih igrača, Rodri povredio se u finišu utakmice sa "tobdžijama" i u 88. minutu je zamenjen.
- Obaviće preglede večeras ili sutra ujutru. Ne znamo koliko dugo će biti odustan - rekao je Pep Gvardiola.
Ne treba ni pominjati koliko je Španac važan za igru Mančester sitija i nema dileme da bi njegovo odsustvo moglo da utiče kad je u pitanju borba za titulu.
"Građani" su i dalje drugi na tabeli u Premijer ligi sa 67 bodova, imaju tri manje od Arsenala, ali i utakmicu manje.
