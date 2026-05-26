NOVAK ĐOKOVIĆ DOŽIVEO ŠOK: Ovo se upravo desilo na Rolan Garosu 2026!

Na teniskim terenima u Parizu odvija se drugi grend slem turnir sezone, Rolan Garos, a Novak Đoković danas je saznao ne baš dobru vest

Organizatori su, naime, odlučili da najbolji teniser svih vremena svoj meč druge runde igra - po najvećoj vrućini.

Naime, meč Novak Đoković - Valentan Rojer je treći po redu na centralnom, terenu "Filip Šatrije", gde u sredu program počinje u podne susretima dama, najpre Švojntek - Bejlek, a potom Svitolina - Kvevedo.

Posle njih će na tu parisku šljaku izaći Nole i njegov suparnik, što se očekuje oko 4 sata popodne.

Imajući u vidu šta kaže vremenska prognoza za Pariz za sutra, sredu, 27. maj 2026, Đoković će igrati na temperaturu od oko 33 stepena Celzijusove skale.

To je, ujedno, i najtopliji dan dosadašnjeg dela maja, s tim da će u četvrtak biti i manjih nepogoda, a u petak i subotu za stepen toplije (pre novog zahlađenja).

Podsetimo, Đoković je na startu ovog grend slema posle preokreta eliminisao Francuza Đovanija Mpetšija Perikara, a naredni rival mu je 24-godišnjak, koji je u profesionalnoj karijeri ostvario 12 pobeda i 23 poraza.

Poslednji trijumf mu je bio u prvom kolu Rolan Garosa, kada je Huga Delijena, kvalifikanta, pobedio u tri seta, izgubivši najpre četiri gema u prvom setu, a po dva u preostala dva. Pritom, Rojer se oprobao i u igri parova, ali je sa još jednim Francuzem Šidekom, izgubio od italijansko-mađarske kombinacije Beluči - Marožan sa 6:7(3), 4:6.





Kad igra Kecmanović, a kad Međedović?

Međedović igra protiv 15. nosica, Kaspera Ruda, na kraju programa na terenu Suzan Lenglen, gde takmičenje počinje u 11 časova, a pre njih dvojice treba da izađu na šljaku De Minor - Boks, Starodubceva - Ribakina i Paolini - Siera.

To znači da bi Hamadov meč mogao da počne oko 20 časova.

Što se Kecmanovića tiče, on bi značajno ranije, oko tri popodne, ili otprilike kada i Novak Đoković, na terenu broj 12 trebalo da igra protiv Portugalca Borhesa, od kog je Miomir za tri pozicije bolje plasiran na ATP listi, na kojoj je 48.

Međedović će, formalno bar, kao 58. teniser sveta biti autsajder protiv 16. sa ATP liste, ali imajući u vidu kako ume da igra u poslednje vreme, senzacija nije nemoguća.







Rolan Garos će se igrati od 24. maja do 7. juna.



