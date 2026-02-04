BRUKA I SRAMOTA! Klub Nikole Jokića slavi ubijanje Srba na Kosovu

A cela Srbija navija za njih!

FOTO: Tanjug/AP

Denver je zbog Nikole Jokića postao omiljen širom Srbije, ali ono što su uradili sigurno će pasti teško svima koji su toliko voleli Nagetse.

Naime, čelnici Denvera šokirali srpske navijače širom sveta. Uprava kluba za koji igra Nikola Jokić napravila je sramotan propust, a pitanje je da li su to uradili slučajno ili namerno. O čemu se zapravo dšava?

Na veče koje je zvanično promovisano kao "Veče srpskog nasleđa", odnosno događaj posvećen srpskoj zajednici i njenom kulturnom identitetu, na velikom semaforu u dvorani prikazan je vojnik koji je učestvovao u NATO kampanji na Kosovu, on je čak dobio titulu "junaka večeri".

🇺🇸🏀 Colorado basketball team Denver Nuggets honored a US soldier who fought for Kosovo against Serbia as their "Hero of the Game" ... on Serbian Heritage Day. pic.twitter.com/igHx63oAZi — kos_data (@kos_data) February 3, 2026

Ovaj potez mnogi su ocenili kao krajnje neprimeren i sramotan. Dok je jedna zajednica pozvana da slavi svoje poreklo, istoriju i identitet, istovremeno joj je pred očima promovisan učesnik vojne intervencije koja je ostavila teške posledice po Srbiju. Naime, NATO bombardovanje naše zemlje počelo je 24. marta 1999. i trajalo je 78 dana.

Ono što posebno brine je činjenica da ovakav sadržaj nije slučajno plasiran, već kao deo zvaničnog programa, što direktna odgovornost prebacuje na rukovodstvo Denver Nagetsa. Njihov potez je posebno neprimeran jer je glavna zvezda tima Nikola Jokić, koji je preporodio klub iz Kolorada, doneo im i NBA prsten.

