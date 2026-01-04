ŠAMPIONI ITALIJE NE ODUSTAJU OD ODBRANE "SKUDETA": Napoli slavio na gostovanju protiv Lacija
Fudbaleri Napolija pobedili su danas u Rimu ekipu Lacija rezultatom 2:0 (2:0) u utakmici 18. kola italijanske Serije A.
Golove za Napoli postigli su Leonardo Spinacola u 13. i Amir Rahmani u 32. minutu. Srpski golman Vanja Milinković-Savić branio je ceo meč za klub iz Napulja. Ekipa
Napolija je utakmicu završila sa igračem manje pošto je u 88. minutu crveni karton dobio Paskvale Macoki.
Lacio je meč završio sa dva fudbalera manje, pošto je u 81. minutu isključen Tijani Noslin, dok je Adam Marušić zaradio crveni karton u 88. minutu.
Fudbaleri Napolija se trenutno nalaze na drugom mestu na tabeli Serije A sa 37 bodova iz 17 utakmica, dok je Lacio na devetoj poziciji sa 24 iz 18 mečeva.
Napoli će u narednom, 19. kolu italijanskog prvenstva dočekati Veronu, dok će Lacio igrati u Rimu protiv Fiorentine.
