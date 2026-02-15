JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Subotnji tiket doneo je 3,19 puta uloženog novca onim čitaocima Tipa koji su ga prepisali od napih tipstera.
Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
14.00 Amed - Sakarijaspor 1 (1.20)
17.45 Đer - Kišvarda 1 (1.50)
18.30 Sparta Prag - Hradec Kralove 1 (1.35)
Ukupna kvota: 2.43
