SRBI GLEDAJU I NE VERUJU! Evo u koliko sati će se igrati utakmice Svetskog prvenstva u fudbalu!

09. 12. 2025. u 17:57

Najnovije vesti vezane za FIFA Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026, čiji su domaćini narednog leta Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, neće se baš svideti svim Evropljanima.

FOTO: Profimedia

A razlog za to su vremenske zone.

Naredno Svetsko prvenstvo u fudbalu će, nažalost, proći bez naše reprezentacije, a ko želi da gleda one najbolje - u Srbiji će (uglavnom) morati da bude budan noću.

Naime, prvi meč igraće se u 21 po našem, srednjeevropskom letnjem vremenu, a sastaju se 11. juna 2026. Meksiko i Južna Afrika u Grupi A na stadionu Asteka u Meksiko Sitiju.

Termini za utakmice u grupnoj fazi su uglavnom od 18:00 časova sve do 6 ujutru sledećeg dana, a većina mečeva odvijaće se noću po našem vremenu (najčešće od 3 ili 4 sata ujutru).

Razlike je vremenska razlika od šest sati sa istočnom obalom SAD (gde su mnogi stadioni).

Na primer, utakmice koje su u "udarnom terminu" po istočnom američkom vremenu, u 9 uveče, kao što je meč SAD - Paragvaj 12. juna, naši ljubitelji fudbala će u prenosu uživo gledati u 3 noću. 

Biće i onih u pomenuto popodnevno vreme po srednjeevropskom, kao što je meč Španija - Zelenortska Ostrva 15. juna od 18 časova, ali, rekosmo, većina mečeva će ipak biti dok je nad Evropom noć.

Postojaće dani sa samo dve utakmice, ali i oni sa po pet...

Primera radi, evo kako izgledaju uvodna četiri dana Mundijala:

Svetsko prvenstvo 2026 - raspored utakmica

Četvrtak, 11. jun

21 Meksiko - Južna Afrika (grupa A)

Petak, 12. jun
4 Južna Koreja - Danska/Makedonija/Češka/Irska (grupa A)
21 Kanada - Italija/Sev.Irska/Vels/BiH (grupa B)

Subota, 13. jun
3 SAD - Paragvaj (grupa D)
21 Katar - Švajcarsa (grupa B)

Nedelja, 14. jun
Ponoć Brazil - Maroko (grupa C)
3 Haiti - Škotska (grupa C)
6 Australija - Turska/Rumunija/Slovačka/lažna država/ (grupa D)
19 Nemačka - Kurasao (grupa E)
22 Holandija - Japan (grupa F)

Dobra vest - završnica Mundijala u "normalno vreme"!

Dobra vest za ovdašnje ljubitelje fudbala je da su i polufinala, i veliko finale (19. jula na stadionu Metlajf u Nju Džerziju) u 9 uveče po našem vremenu.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Napadnut fudbalski sudija u Beogradu

 

