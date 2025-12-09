Fudbal

HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)

Новости онлине

09. 12. 2025. u 16:50

Dok Hrvatska još priča o tamošnjem derbiju, u kome su se sastali Dinamo Zagreb i Hajduk Split, kao nova tema tamošnjoj javnosti nametnula se - vest iz Srbije.

ХРВАТСКА У ШОКУ: Ево шта су гробари из Београда урадили Бед блу бојсима, навијачима ФК Динамо Загреб! (ФОТО)

FOTO: Tanjug/AP

Jer, upravo su se srpski navijači, i to pristalice Partizana, pohvalile velikim plenom iz Hrvatske.

"Grobari" iz dva kraja Beograda, Dorćola i Zvezdare, uspeli su da otmu jednu od važnijih zastava zagrebačkih "Bed blu bojsa" i njome se pohvale na društvenim mrežama.

Navijačka zastava je za tifoze svojevrsna "svetinja" i kao takva se uvek čuva, a istovremeno je i glavna "meta" rivalskih grupa, zbog čega često i dolazi do tuča n avijača.

Ovoga puta, jedna takva zastava BBB-a, koja se nalazila i na centralnom mestu tribine Panatinaikosovih huligana Gejt 13 (grčki Θύρα 13), i to jer "zločesti plavi dečki" imaju bratske odnose sa navijačima PAO-a, završila je u rukama beogradskih "grobara".

Evo i kako ona izgleda:

Grobari Dorćol i Zvezdara sa otetom zastavom zagrebačkih Bed blu bojsa (BBB) / FOTO: Printskrin / Twitter / hooliganscz1999

Podsetimo, nedavnom derbiju u Zagrebu prisustvovalo je oko 17.000 ljudi, zbog raznih incidenata uhapšeno je više desetina navijača, a sam derbi Dinamo Zagreb - Hajduk Split završen je na najneverovatniji način (VIDEO).

Ako vas zanima sport, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NAJJAČA EVROPSKA SILA SE SPREMA ZA RAT? Usvojila novi zakon o vojnoj službi - protesti širom države: Nećemo u rat!
Svet

0 0

NAJJAČA EVROPSKA SILA SE SPREMA ZA RAT? Usvojila novi zakon o vojnoj službi - protesti širom države: "Nećemo u rat!"

NEMAČKI parlament usvojio je kontroverzni novi zakon o vojnoj službi, čiji je cilj da poveća broj vojnika u Bundesveru i ispuni NATO ciljeve, dok rastu tenzije sa Rusijom, a jačaju pozivi širom Evrope na snažniju odbranu. Novi zakon izazvao je masovne proteste u Nemačkoj, a mnogi mladi kažu da ne žele da idu u rat “za zemlju koja malo čini za njih”.

08. 12. 2025. u 11:05

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 1

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP AMINOVAO, CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne