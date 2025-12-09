"PIKSI JE NAJMANJE KRIV"! Sin trenerske legende o debaklu Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je očajne kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026. godine i propustiće Mundijal posle osam godina.

FOTO: M. Vukadinović

Promenjen je i selektor pošto je posle Dragana Stojkovića Piksija stigao Veljko Paunović koji je potpisao ugovor do leta 2030. godine.

O krahu "orlova" u jednom delu intervjua za Meridian sport govorio je Amar Osim, nekadašnji trener između ostalog Željezničara i sin Ivice Osima.

- Čim ste otišli da igrate protiv Albanije u Leskovac, sve se znalo. Ne ulazim u politiku, ali tamo nema sreće… Navijači statisti, atmosfera mrtva, teren nikakav. Od nule sve krene nizbrdo. Šteta, jer imate ekipu koja stvarno može mnogo više. Ali, kad sistem ne legne kako treba, džabe kvalitet. Da se razumemo, Piksi je najmanje kriv tu. Ne bih dalje da komentarišem, nema potrebe - rekao je Osim junior.

