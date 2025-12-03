Fudbal

NIJE MOGLO GORE! Stigle užasne vesti, a tiču se Dušana Vlahovića

Новости онлине

03. 12. 2025. u 09:30

Zabrinutost navijača Juventusa i Srbije raste nakon što je klub objavio da je Dušan Vlahović zadobio ozbiljnu rupturu primicača leve noge tokom meča protiv Kaljarija.

FOTO: Tanjug/AP/Fabio Ferrari

Srpski napadač osetio je jak bol već u prvom poluvremenu subotnjeg duela, uhvatio se za preponu i uz bolnu grimasu napustio teren hramljući. Dva dana kasnije, Juventus je potvrdio da je povreda teža nego što se u prvi mah mislilo – reč je o većoj rupturi "adductora longusa", zbog koje Vlahovića čeka pauza od najmanje dva do tri meseca.

To znači da je za njega 2025. godina praktično završena, a povratak pre februara, pa čak i marta, deluje malo verovatan. To su bile prve informacije iz Italije, a sada stižu još gore. 

Tutosport, inače jako dobro upućen u dešavanja u torinskom klubu, javlja da će Vlahović zajedno sa medicinskim osobljen najkasnije do četvrtka doneti odluku da li će da ide pod nož.

Prema istom izvoru, povreda je ozbiljnija nego što se činila i postoji mišljenje da bi operacija bolje prošla nego konzervativni tretman. Ukoliko se opredeli za hirurški zahvat, spekuliše se da bi pauza bila i do četiri meseca. Navodno bi operacija obezbedila veću stabilnost i smanjiti rizik od daljeg mučenja u budućnosti što se tiče aduktora.

Vlahović će, prema Tutosportu, morati da čeka oko četiri meseca da se vrati na terenu – između sredine marta i početka aprila. Situacija je slična onoj s kojom se suočava as Napolija Kevin de Brujne, takođe s sličnom povredom.

Njegovo odsustvo bilo bi veliki udarac za Juve, propustio bi čak 20 mečeva, a među njima i nekoliko derbija poput onog s Interom, Napolijem, kao i do kraja prvu fazu Lige šampiona u trenutku dok se Stara dama bori za ulazak u nokaut fazu.

