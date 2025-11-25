SVADBA DECENIJE - I TO GDE! Kristijano Ronaldo se ženi!
Najnovije vesti iz sveta fudbala spadaju u - svečene.
Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Kristijano Ronaldo, i njegova izabranici Georgina Rodrigez planiraju svadbu na portugalskom ostrvu Madeira.
Ona će biti obavljena u Funšal Katedrali (staroj 511 godina), i to posle Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. u Severnoj Americi, prema izveštaju lokalnog lista "Jornal da Madeira".
Svečana ceremonija bi trebalo da se održi u leto 2026, a proslava da potom bude u lokalnom luksuznom hotelu.
Ovo je prva iole zvanična najava njihovog venčanja, nakon što su u vezi od 2016. i imaju dvoje dece zajedno (uz troje Ronaldove dece iz prethodnih veza).
Ronaldo je izabrao Madeiru iz ličnih razloga – to je njegovo rodno ostrvo, a Funšal je grad u kome je odrastao.
Kristijano Ronaldo - nestvarna biografija
Kristijano Ronaldo, rođen 5. februara 1985. u Funšalu na Madeiri, je jedan od najboljih fudbalera svih vremena.
Počeo je karijeru u Sportingu iz Lisabona, prešao 2003. u Mančester junajted, gde je osvojio tri Premijer lige i Ligu šampiona 2008.
Od 2009. do 2018. igrao je za Real Madrid, osvojivši četiri Lige šampiona i pet Zlatnih lopti. Nakon Juventusa (2018-2021), vratio se u Mančester junajted, a od 2023. igra za Al Nasr u Saudijskoj Arabiji.
I, iako je 40-godišnjak, i dalje briljira.
Uostalom, pogledajte najnoviji gol koji je postigao...
Dao je preko 900 golova u karijeri, od čega 130 za reprezentaciju Portugalije, sa kojom je osvojio EURO 2016. i Ligu nacija 2019.
Poznat je po filantropiji, brendovima ali i kao najpraćenija osoba na Instagramu sa preko 650 miliona pratilaca.
Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
VLADIMIR PUTIN SE VANREDNO OGLASIO! Spuštena i ruska zastava...
24. 11. 2025. u 19:17
SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo zbog čega je Nemanja Radonjić izbačen iz ekipe
25. 11. 2025. u 08:57
PAO POTPIS! Luka Mitrović novi član najvećeg košarkaškog giganta u Evropi
25. 11. 2025. u 11:30
TUŽNO I ŽALOSNO! " Ne znam da li vam je neko javio, ali košarka je umrla u Srbiji"
25. 11. 2025. u 08:02
SPEKTAKL NA "STAMFORD BRIDžU": Obračun probuđenog Čelsija i sve bolje Barse "obećava" veliki broj golova
NA polovini grupne faze Lige šampiona, Čelsi i Barselona dočekuju međusobni duel izjednačeni u bodovima. I jedni i drugi ih imaju po sedam, što je trenutno nedovoljno za mesto među prvih osam i to daje poseban značaj njihovom večerašnjem susretu koji će biti odigran na "Stamfrod bridžu" od 21.00.
25. 11. 2025. u 08:00
SVADBA DECENIJE - I TO GDE! Kristijano Ronaldo se ženi!
Najnovije vesti iz sveta fudbala spadaju u - svečene.
25. 11. 2025. u 13:33
SLOBODA I VOJIN SE SELE: Kupili stan, a evo i gde! Doneli bitnu odluku
SLOBODA i Vojin su ovaj stan kupili pre više od godinu dana...
25. 11. 2025. u 08:41
Komentari (0)