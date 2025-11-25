Fudbal

SVADBA DECENIJE - I TO GDE! Kristijano Ronaldo se ženi!

25. 11. 2025. u 13:33

Najnovije vesti iz sveta fudbala spadaju u - svečene.

СВАДБА ДЕЦЕНИЈЕ - И ТО ГДЕ! Кристијано Роналдо се жени!

Foto: Profimedia/ IMAGO, Printscreen/ Instagram - georginagio

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Kristijano Ronaldo, i njegova izabranici Georgina Rodrigez planiraju svadbu na portugalskom ostrvu Madeira.

Ona će biti obavljena u Funšal Katedrali (staroj 511 godina), i to posle Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. u Severnoj Americi, prema izveštaju lokalnog lista "Jornal da Madeira".

Svečana ceremonija bi trebalo da se održi u leto 2026, a proslava da potom bude u lokalnom luksuznom hotelu.

Ovo je prva iole zvanična najava njihovog venčanja, nakon što su u vezi od 2016. i imaju dvoje dece zajedno (uz troje Ronaldove dece iz prethodnih veza).

Ronaldo je izabrao Madeiru iz ličnih razloga – to je njegovo rodno ostrvo, a Funšal je grad u kome je odrastao.

Kristijano Ronaldo - nestvarna biografija

Kristijano Ronaldo, rođen 5. februara 1985. u Funšalu na Madeiri, je jedan od najboljih fudbalera svih vremena.

Počeo je karijeru u Sportingu iz Lisabona, prešao 2003. u Mančester junajted, gde je osvojio tri Premijer lige i Ligu šampiona 2008.

Od 2009. do 2018. igrao je za Real Madrid, osvojivši četiri Lige šampiona i pet Zlatnih lopti. Nakon Juventusa (2018-2021), vratio se u Mančester junajted, a od 2023. igra za Al Nasr u Saudijskoj Arabiji.

I, iako je 40-godišnjak, i dalje briljira.

Uostalom, pogledajte najnoviji gol koji je postigao...

Dao je preko 900 golova u karijeri, od čega 130 za reprezentaciju Portugalije, sa kojom je osvojio EURO 2016. i Ligu nacija 2019.

Poznat je po filantropiji, brendovima ali i kao najpraćenija osoba na Instagramu sa preko 650 miliona pratilaca.

