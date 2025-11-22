KONAČNO PRORADIO NAPOLI: Šampion Italije pobedio Atalantu za prekid lošeg niza
NAPOLI ne samo da nije znao za pobedu na poslednje tri utakmice, već u tim mečevima nije postigao nijedan gol. Ipak, nakon reprezentativne pauze Napolitanci su se vratili na trijumfalni kolosek pošto su savladali Atalantu sa 3:1 u 12. kolu Serije A.
Savršeno prvo poluvreme odigrali su izabranici Antonija Kontea. Posle 45 minuta na semaforu je stajalo 3:0, a dva puta se u strelce upisao David Neres, dok jedan gol bio delo Noe Langa.
Nije "boginja provincije" uspela da unese neizvesnost u utakmicu, iako je nakon pogotka Đanluke Skamake u 52. minutu zaličilo da bi tako nešto moglo da se dogodi.
Ipak, Napoli je zadržao prednost i došao je do važne pobede u Seriji A i pred duel sa Karabagom u Ligi šampiona na stadionu "Dijego Armando Maradona".
Kad su srpski fudbaleri u pitanju, za domaće je branio Vanja Milinković Savić, dok je kod Atalante Lazar Samardžić priliku dobio u 77. minutu.
Napoli se vratio na prvo mesto na tabeli sa 25 bodova. Tim iz Bergama je na poziciji 13 sa 13 bodova.
