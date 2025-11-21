NIJE SAMO VUJADIN SAVIĆ! Transrodna starleta zavela i čuvenog hrvatskog fudbalera
SAGA oko transrodne starlete A.K. se nastavlja.
Podsećanja radi, ona se već mesec i po dana nalazi u pritvoru Centralnog zatvora u Beogradu po prijavi Vujadina Savića za reketiranje i iznuđivanje. A sada "Kurir" otkriva da nije samo bivši igrač Zvezde bio sa A.K., naime transrodna starleta je zavela i čuvenog hrvatskog fudbalera.
"Kurir" piše da je ona imala kratku, ali burnu aferu i sa čuvenim sportistom iz komšiluka. Navodno su se sastajali u apartmanima i hotelima, gde ih je nekoliko fanova prepoznalo, ali je priča ostala ispod radara.
- Taj fudabler iz komšiluka bio je potpuno očaran njenom pojavom i harizmom. Nije mu smetalo što je transrodna osoba, naprotiv, bio je fasciniran njenom snagom i samopouzdanjem. Upoznali su se preko društvenih mreža gde je ona i te kako bila aktivna. Malo po malo, došlo je do toga da počnu da se viđaju- rekao je sagovornik "Kurira" iz Hrvatske.
Inače, smatra se da je ovaj sportista jedan od najboljih fudbalera u komšiluku.
