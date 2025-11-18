"USTAŠE, ČETNICI..."! Evo kako su Crnogorci reagovali na skandalozno ponašanje Hrvata u Podgorici

RUŽNA slika iz Podgorice koju su Hrvati poslali celom svetu je udarna tema i dan nakon meča u prestonici Crne Gore.

Foto: Profimedia

Sa južne tribine Stadiona pod Goricom sinoć su se više puta čula šovinistička skandiranja od navijača Hrvatske.

Najpre su Hrvati skandirali "Za dom spremni", a nakon toga "Ubij Srbina".

Istakli su i parolu uvredljive sadržine u kojoj poručuju da neće oprostiti Dubrovnik.

Sve to bilo je povod da odgovore i crnogorski navijači.

"Ustače, četnici - zajedno ste bežali", odjekivalo je sa severne tribine.