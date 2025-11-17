MBAPE NA SUDU TRAŽI 55 MILIONA: Nastavlja se spor najboljeg francuskog fudbalera i njegovog bivšeg kluba

U Sudu rada u Parizu danas se održava ključno ročište za dalji ishod tužbe Kilijana Mbapea protiv PSŽ. Napadač Reala iz Madrida traži od svog bivšeg kluba 55 miliona evra.

FOTO: Tanjug/AP

Mbape je pariskom timu pristupio 2017. godine za sumu 180 miliona evra. Idila je trajala nekoliko godina, a onda je najbolji francuski fudbaler izdvojen iz sastava i nije putovao na turneju na leto 2023. u Japan, jer nije hteo da produži ugovor.

Otišao je slobodan u Real na leto 2024, kada je podneo žalbu Odboru za pravna pitanja francuske profesionalne lige. Optužio je PSŽ da mu nije isplatio tri poslednje plate, kao ni više bonusa. Total iznosi 55 miliona.

Pariski klub je odgovorio da je Mbape navodno prihvatio da mu to ne bude isplaćeno, ukoliko ne produži ugovor 2023. Ali, ne zna se da li taj angažman postoji i u kom obliku.

Krajem prošle godine Odbor za pravna pitanja je dao za pravo Mbapeu i naložio klubu da mu plati traženi iznos. PSŽ je to odbio i podneo žalbu, a klub je čak započeo proces i pred civilnim sudom protiv Profesionalne lige.

Ni Mbape nije sedeo skrštenih ruku, pa je letos podneo žalbu za psihičko zlostavljanje i pokušaj iznuđivanja potpisa, ali je posle nekoliko dana tužbu ipak povukao. Ali, od para nije odustao.

