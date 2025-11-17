CRNOGORCI I HRVATI SU "BRAĆA"! Oglasio se gradonačelnik Cetinja i osudio napad na "šahovničare"

Ne stišava se bura u Crnoj Gori posle napada na hravtske navijače.

Naime, nakon što su dali izjave u Odeljenju bezbednosti Cetinje, državljani Hrvatske koji su napadnuti u mestu Ugnji, na Cetinju, nastavili su put ka Podgorici. Oni nisu želeli da govore pred kamerama, ali je jedan od njih rekao za Radio Cetinje da smatraju da je ovo izolovan slučaj.

- Ne osuđujemo Crnogorce kao narod, napali su nas sa kapuljačama na glavama. Takvih incidenata ima i kod nas - kratko je rekao sagovornik Radio Cetinja i dodao da oni vole i poštuju Crnu Goru i da produžavaju za Podgoricu da gledaju utakmicu i bodre svoj tim.

Povodom incidenta na putu Cetinje – Podgorica oglasio se i gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković, koji je u izjavi za Radio Cetinje pozvao nadležne državne organe da hitno identifikuju počinioce napada na građane Hrvatske i najoštrije ih sankcionišu, prenose Vijesti.

Đurašković je naveo da „oni koji čine sve da naruše prijateljske odnose sa Hrvatskom i građanima Hrvatske neće uspeti u toj nameri šta god uradili.“

- Cetinje je otvoren grad za svakog dobronamernika, a na državnoj vlasti je da hitno zaustave spiralu mržnje koja se proizvodi kako bi i Cetinje i Crna Gora bile prikazane suprotno od onoga što jesmo“, rekao je Đurašković.

Na kombiju splitskih tablica polomljeno je bočno staklo. Hrvatski navijači su nakon napada „dali gas“, umakli napadačima i na ulazu u Cetinje policijskoj patroli prijavili napad.

Hrvatske navijače je u OB Cetinje posetio Đurašković, koji im je ponudio da poprave vozilo i da im Cetinje pruži neophodnu pomoć, na šta su se zahvalili, piše Radio Cetinje. Oni su uz pratnju policije napustili Cetinje nekoliko minuta posle 23 sata.

