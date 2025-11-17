A KAD SU SE KAMERE UGASILE! Kapiten Srbije je uradio nešto o čemu će se dugo pričati (VIDEO)
FUDBALSKA reprezentacija Srbije je pobedom završila kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026. godine, ali slaba vajda pošto Mundijal neće videti.
Ipak, trijumf nad Letonijom može da bude zalog za naredni period, u kome novi selektor Veljko Paunović ima zadatak da formira tim koji će biti kompetitivan za plasman na najveća takmičenja.
Atmosfera u nacionalnom timu se podigla na veći nivo, što se videlo i po završetku utakmice u Leskovcu, kada je kapiten Filip Kostić okupio fudbalere i stručni štab, i održao govor.
Kostić je ohrabrio saigrače da zadrže emociju do narednog okupljanja. Neće biti lako pošto nas čeka sada jedan duži period bez reprezentativnog fudbala, kada su takmičarske utalmice u pitanju. Međutim, igraćemo prijateljske u kojima će najvažnije biti da se fudbaleri odazovu selektoru Veljku Paunoviću i zadrže pozitivnu atmosferu.
