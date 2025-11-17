Fudbal

A KAD SU SE KAMERE UGASILE! Kapiten Srbije je uradio nešto o čemu će se dugo pričati (VIDEO)

Новости онлине

17. 11. 2025. u 08:33

FUDBALSKA reprezentacija Srbije je pobedom završila kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026. godine, ali slaba vajda pošto Mundijal neće videti.

А КАД СУ СЕ КАМЕРЕ УГАСИЛЕ! Капитен Србије је урадио нешто о чему ће се дуго причати (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ VLADIIR ŠPORČIĆ

Ipak, trijumf nad Letonijom može da bude zalog za naredni period, u kome novi selektor Veljko Paunović ima zadatak da formira tim koji će biti kompetitivan za plasman na najveća takmičenja.

Atmosfera u nacionalnom timu se podigla na veći nivo, što se videlo i po završetku utakmice u Leskovcu, kada je kapiten Filip Kostić okupio fudbalere i stručni štab, i održao govor.

Kostić je ohrabrio saigrače da zadrže emociju do narednog okupljanja. Neće biti lako pošto nas čeka sada jedan duži period bez reprezentativnog fudbala, kada su takmičarske utalmice u pitanju. Međutim, igraćemo prijateljske u kojima će najvažnije biti da se fudbaleri odazovu selektoru Veljku Paunoviću i zadrže pozitivnu atmosferu. 

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEVEROVATAN KRAJ KVALIFIKACIJA ZA MUNDIJAL! Srbija preokretom pobedila Letoniju u Leskovcu - i to kako! (VIDEO)
Fudbal

2 5

NEVEROVATAN KRAJ KVALIFIKACIJA ZA MUNDIJAL! Srbija preokretom pobedila Letoniju u Leskovcu - i to kako! (VIDEO)

Fudbalska reprezentacija Srbije je pobedila Letoniju u Leskovcu na kraju kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a iako na taj Mundijal nije prošla iz ove grupe - ne samo pobedom (rezultat je posle preokreta bio 2:1) već zalaganjem i organizacijom igre, kao i odgovorom na iskušenja probudila je nadu da su počeli da stižu bolji dani za "orlove".

16. 11. 2025. u 19:51 >> 19:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZAGREVANJE ZA ŠPANCE: Rukometaši Partizana se protiv Metaloplastike pripremali za duel sa Ademar Leonom
Ostali sportovi

0 0

ZAGREVANJE ZA ŠPANCE: Rukometaši Partizana se protiv Metaloplastike pripremali za duel sa Ademar Leonom

RUKOMETAŠI Partizana su u pobedničkom ritmu. Crno-beli su sinoć u Šapcu u 10. kolu ARKUS lige opravdali ulofu favorita protiv Metaloplastike (32:25). Beograđanima je duel sa "plastičarima" poslužio i kao priprema za novi duel sa Ademar Leonom u grupi H Lige Evrope, kod koga gostuju u utorak. Pobede li Špance i na njihovom terenu otvoriće vrata Top 16 faze.

16. 11. 2025. u 22:55

Politika
Tenis
Fudbal
DENVER JE UZDRMAN! Nikola Jokić dobio vesti koje nije želeo da čuje

DENVER JE UZDRMAN! Nikola Jokić dobio vesti koje nije želeo da čuje