A KAD SU SE KAMERE UGASILE! Kapiten Srbije je uradio nešto o čemu će se dugo pričati (VIDEO)

FUDBALSKA reprezentacija Srbije je pobedom završila kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026. godine, ali slaba vajda pošto Mundijal neće videti.

FOTO TANJUG/ VLADIIR ŠPORČIĆ

Ipak, trijumf nad Letonijom može da bude zalog za naredni period, u kome novi selektor Veljko Paunović ima zadatak da formira tim koji će biti kompetitivan za plasman na najveća takmičenja.

Atmosfera u nacionalnom timu se podigla na veći nivo, što se videlo i po završetku utakmice u Leskovcu, kada je kapiten Filip Kostić okupio fudbalere i stručni štab, i održao govor.

🤍🇷🇸 pic.twitter.com/AgAXLTGB8F — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 16, 2025

Kostić je ohrabrio saigrače da zadrže emociju do narednog okupljanja. Neće biti lako pošto nas čeka sada jedan duži period bez reprezentativnog fudbala, kada su takmičarske utalmice u pitanju. Međutim, igraćemo prijateljske u kojima će najvažnije biti da se fudbaleri odazovu selektoru Veljku Paunoviću i zadrže pozitivnu atmosferu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)