CRNOGORCI ZATEČENI! Navijači Crvene zvezde maltretirali Hrvate usred komšiluka

17. 11. 2025. u 08:00

OTKRIVENI su novi detgalji haos u Crnoj Gori!

Foto: M. Vukadinović

Podsećanja radi grupa navijača iz Hrvatske napadnuta je sinoć u mestu Ugnji, na magistralnom putu Cetinje - Budva, preneli su crnogorski mediji.

Prema istim informacijama, navijači su cetinjskoj policiji prijavili da im je na magistralnom putu, u mestu koje nisu uspeli precizno da identifikuju, nepoznata grupa preprečila put, nakon čega su im šipkama polomljena stakla i retrovizori na njihovim vozilima.

Sada su stigle nove informacije. Dobro upućeni sajt koji prati navijačku scenu Evrope "hooligans cz", objavio je informaciju da su pristalice Crvene zvezde iz Crne Gore napale hrvatske navijače.

Prema istom izvoru, delije iz Crne Gore su tom prilikom otele i dve zastave.

