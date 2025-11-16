Fudbal

ALBANCI ZAPANJENI: Evo šta se u Sloveniji desilo navijačima lažne države (FOTO)

Новости онлине

16. 11. 2025. u 14:25

Najnovije vesti iz fudbala stižu iz Slovenije i tiču se Srbije.

FOTO: Mykhailo Polenok / Panthermedia / Profimedia

Tačnije, južne srpske pokrajine, Kosovo i Metohija.

Nekon što je UEFA, suprotnom svom Statutu (koji predviđa da članice evropske kuće fudbala mogu da budu samo države članice Ujedinjenih nacija) uvrstila u svoje članstvo i lažnu državu Kosovo, ta selekcija se takmiči na međunarodnoj sceni.

I, u subotu su u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu igrale, u Ljubljanu, na stadionu Stožice, reprezentacije Slovenije i tzv. "Kosova".

Bio je to veoma važan meč, jer su domaćini u njega ušli sa samo tri boda iz četiri utakmice (od šest koliko će svako odigrati u toj grupi), a gosti sa čak sedam. Slovencima je, dakle, bila preko potrebna pobeda ne bi li na bod prišli pomenutom rivalu pred poslednje kolo, i tako ostali u trci za drugo mesto koje vodi u baraž (prvi su Švajcarci)

Međutim, fudbal je na trenutak ostao u drugom planu, jer su slovenački navijači - pretukli gostujuće.

"Kosovskim plenom" su se pohvalili i na društvenim mrežama:

Ipak, Slovenija nije i na fudbalskom terenu uzela plen: izgubila je sa 0:2 i tako izgubila šanse da se domogne doigravanja, a pred poslednje kolo Švajcarska ima 13 bodova, selekcija lažne države 10, Slovenci su ostali na tri, a Švedska na jednom bodu. Švajcarska gostuje u Prištini, a Šveđani će dočekati Slovence u završnoj rundi ovih kvalifikacija.

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

 

