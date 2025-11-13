RUSI U POSETI FK CRVENA ZVEZDA: Nimalo obični gosti

Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda imaju veze sa Rusijom.

Naime, Crvena zvezda je ugostila grupu dece bez roditeljskog staranja iz Rusije, koja su u okviru programa Fudbalskog saveza Rusije nagrađena putovanjem zbog izuzetnih sportskih rezultata. Tokom boravka u Beogradu, mališani su posetili stadion „Rajko Mitić“, prisustvovali treningu prvog tima i utakmici protiv Lila.

U okviru organizovane ture, deca su obišla Marakanu i Zvezdin muzej, gde su se upoznala sa bogatom istorijom kluba, najvećim trofejima i najvažnijim trenucima crveno-belih. Obišli su i teren, tunel i druge prepoznatljive delove stadiona, što je na njih ostavilo snažan utisak.

"Nakon obilaska, naši gosti prisustvovali su treningu prvog tima Crvene zvezde, a zatim i evropskoj utakmici protiv Lila, u kojoj je naš tim zabeležio pobedu na radost svih prisutnih. Deca su sa tribina bodrila crveno-bele, a klub im je uručio i simbolične poklone, kako bi im poseta Beograda i Marakane ostala u najlepšem sećanju.

Crvena zvezda nastavlja da neguje vrednosti zajedništva, humanosti i brige o mladima, sa željom da stadion „Rajko Mitić“ uvek bude mesto otvoreno za sve ljubitelje fudbala", ističu crveno-beli.

