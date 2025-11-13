PAO DOGOVOR! Juventus i Dušan Vlahović pronašli zajednički jezik
Fudbaler Juventusa Dušan Vlahović postigao je dogovor sa upravom o odlaganju pregovora o novom ugovoru i ostaće u torinskom klubu do kraja sezone, preneli su danas italijanski mediji.
Kako je preneo Tutosport, Vlahović i izvršni direktor Juventusa Damijen Komoli napravili su "pakt" o saradnji do kraja sezone, odnosno obe strane su se dogovorile da odlože pregovore do leta, kada će Juventus imati jasniju sliku o učešću u Ligi šampiona.
Takođe i srpski reprezentativac će imati bolju sliku o opcijama u prelaznom roku. On je odoleo pritisku da napusti klub prošlog leta i sada je jedan od najvažnijih igrača ekipe i najbolji strelac sa šest golova u Seriji A.
Kako su preneli mediji, pregovori o novom ugovoru su teški i komplikovani. Juventus nerado nudi platu veću od osam miliona evra po sezoni, a pojedinci u upravi takvu investiciju smatraju rizičnom s obzirom na prethodne povrede i ne baš konstantnu igru.
Vlahović je trenutno najplaćeniji igrač Serije A, a crno-belima nije održivo da nastave toliko da ga plaćaju.
Njegovi nastupi odlučiće njegovu dugoročnu budućnost. On je stabilan i samouveren u Torinu, svestan rastućeg značaja i liderske uloge u ekipi, ali da bi zaslužio obnovu ugovora, moraće do juna da dokaže svoju vrednost na terenu, preneli su italijanski mediji.
