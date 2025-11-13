VELJKO, AJDE KAO BLAGOJE! Prezime Paunović ne deluje baš simpatično Englezima

Selektor Srbije Veljko Paunović bio je zanimljiv medijima u Engleskoj gde će “orlovi” gostovati u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

FOTO: FSS

Tako je i renomirani Gardijan odlučio da uradi odličan intervju sa bivšim trenerom Redinga u kojem je govorio o brojnim temama iz njegovog života.

Paunović, koji je pre nekoliko nedelja preuzeo reprezentaciju Srbije, priseća se početaka svoje trenerske karijere i nasleđa koje je dobio od svog oca Blagoja, nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije.

Dok je odrastao, postoje tri utakmice o kojima se najviše pričalo kod njegovog oca, mečevi koji mu odzvanjaju u sećanju. Blagoje Paunović, defanzivac koji je 39 puta igrao za Jugoslaviju i postao trener, pričao je sinu o tome kako je bio pozvan da igra na Peleovom oproštaju na Marakani 1971. („Rekao je da su Jugoslaviju ljudi videli kao evropske Brazilce“), finalu Evropskog prvenstva protiv Italije 1968. i utakmici koja ih je tamo dovela, protiv svetskih šampiona.

Tog dana u Firenci, Blagojeva Jugoslavija je pobedila Englesku; večeras na Vembliju, Veljko počinje protiv iste zemlje.

- Ta pobeda imala je velike posledice. Moj otac je mnogo pričao o Bobiju Muru, koliko je bio impresivan. Pričao je o toj generaciji: njihovo fizičko prisustvo, njihova sposobnost da zastraše. Verovali su da su šampioni; postojala je fudbalska aristokratija u svemu što su radili. Osećali su se snažno, imali su aroganciju, ali u dobrom smislu. Ova generacija danas je supersila koja ima sve: veoma moderan tim, sa dubinom i raznovrsnošću. Postigli su 18 golova, nisu primili nijedan.

Blagoje je rastužio Engleze 1968. godine, celo Ostrvo je plakalo, pa nek sada njegov sin na Vembliju krene njegovim stopama.

