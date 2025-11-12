Fudbal

HRVATI SE POBILI U ZAGREBU: Tuča navijača Dinama i Haduka, Bed blu bojsa i Torcide Split (VIDEO)

Новости онлине

12. 11. 2025. u 19:30

Hrvatski navijači su se potukli međusobno u glavnom gradu te države.

ХРВАТИ СЕ ПОБИЛИ У ЗАГРЕБУ: Туча навијача Динама и Хадука, Бед блу бојса и Торциде Сплит (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin / Twitter / hooliganscz1999

Specijalizovani navijački portali javljaju da je u sukobu učestvovao podmladak huligana koji navijaju za Dinamo Zagreb i onih koji su za Hajduk Split.

Video snimke tuče "Bed blu bojsa" i Torcide možete i vi da pogledate:

Ovaj sukob, međutim, ni približno bio velik i krvav kao onaj iz maja ove godine, na splitskim ulicama, kada se više stotina huligana dugo tuklo, do dolaska policije:

SVET JE ZGROŽEN: Pojavio se ceo snimak tuče navijača Hajduka i Dinama - Torcida Split i Bed blu bojs, sedam minuta užasa (VIDEO)

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

 

