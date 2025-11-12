HRVATI SE POBILI U ZAGREBU: Tuča navijača Dinama i Haduka, Bed blu bojsa i Torcide Split (VIDEO)
Hrvatski navijači su se potukli međusobno u glavnom gradu te države.
Specijalizovani navijački portali javljaju da je u sukobu učestvovao podmladak huligana koji navijaju za Dinamo Zagreb i onih koji su za Hajduk Split.
Video snimke tuče "Bed blu bojsa" i Torcide možete i vi da pogledate:
Ovaj sukob, međutim, ni približno bio velik i krvav kao onaj iz maja ove godine, na splitskim ulicama, kada se više stotina huligana dugo tuklo, do dolaska policije:
SVET JE ZGROŽEN: Pojavio se ceo snimak tuče navijača Hajduka i Dinama - Torcida Split i Bed blu bojs, sedam minuta užasa (VIDEO)
---
