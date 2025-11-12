HRVATI SE POBILI U ZAGREBU: Tuča navijača Dinama i Haduka, Bed blu bojsa i Torcide Split (VIDEO)

Hrvatski navijači su se potukli međusobno u glavnom gradu te države.

FOTO: Printskrin / Twitter / hooliganscz1999

Specijalizovani navijački portali javljaju da je u sukobu učestvovao podmladak huligana koji navijaju za Dinamo Zagreb i onih koji su za Hajduk Split.

Video snimke tuče "Bed blu bojsa" i Torcide možete i vi da pogledate:

12.11.2025🇭🇷 Youth street BBB vs Torcida fighting in Zagreb, click for more here: https://t.co/BUOImkol0U



🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/GL0SjUZ4kI — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 12, 2025

12.11.2025🇭🇷 Youth street BBB vs school members from Split fighting in Zagreb, click for more here: https://t.co/BUOImkol0U



🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/AwrOMUk0cn — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 12, 2025

Ovaj sukob, međutim, ni približno bio velik i krvav kao onaj iz maja ove godine, na splitskim ulicama, kada se više stotina huligana dugo tuklo, do dolaska policije:

SVET JE ZGROŽEN: Pojavio se ceo snimak tuče navijača Hajduka i Dinama - Torcida Split i Bed blu bojs, sedam minuta užasa (VIDEO)

