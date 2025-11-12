OVO NISU OČEKIVALI: Dejan Stanković dobio otkaz i evo šta je odmah uradio

Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, posle čega se na originalan način oprostio od crveno-belih iz prestonice Rusije.

Treneri obično ostanu bez reči kada dobiju otkaz, ili bar ne govore javno o rastanku, ali...

Srbin nije od takvih.

Ruski mediji danas javljaju sledeće:

"Oproštajne reči Dejana Stankovića nakon odlaska iz Spartaka

- Bio sam ponosan što sam radio u Spartaku, od prve do poslednje sekunde. Neke stvari su nam išle od ruke, neke nisu, ali mogu sa sigurnošću reći: Spartak je najvažniji klub u Rusiji. Oduvek mi je bio i uvek će biti pod kožom. Moskva je postala moj dom, a Spartak će zauvek ostati u mom srcu - poručio je srpski stručnjak i izazvao oduševljenje mnogih.

U trenutku rastanka sa Stankovićem, Spartak je posle 15 odigranih kola kola u Ruskoj premijer ligi (od 30 koliko će se igrati) na šestom mestu tabele, sa 25 bodova.

To je osam bodova manje nego što imaju članovi vodećeg tandema, Krasnodar i CSKA iz Moskve - po 33.

