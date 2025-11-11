LAZAR SAMARDŽIĆ IMA NOVOG TRENERA: Poznato ko je seo na klupu Atalante
ITALIJANSKI fudbalski stručnjak Rafaele Paladino imenovan je za novog trenera Atalante, saopštio je danas klub iz Bergama.
Ovaj 41-godišnjak je sa "boginjom provincije" potpisao ugovor do 30. juna 2027. godine. Na mestu trenera kluba iz Bergama zamenio Ivana Jurića, koji je u ponedeljak dobio otkaz posle serije loših rezultata u italijanskom prvenstvu.
Paladino je ranije trenirao Fiorentinu i Moncu, a sad će biti strateg srpskom reprezentativcu Lazaru Samardžiću.
Fudbaleri Atalante se nalaze na 13. mestu na tabeli Serije A sa 13 bodova.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Svetislav Pešić novi trener bivšeg prvaka Evrope?
10. 11. 2025. u 06:39
ALKARAZ "SASTAVIO" IDEALNOG TENISERA: Ovako bi izgledao "Karlitosov" GOAT
11. 11. 2025. u 10:24
JOKIĆ REDOVNO DOMINIRA PROTIV SAKRAMENTA: Kingsi postaju omiljeni protivnik najboljem košarkašu današnjice
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Sakramenta koji se sastaju u "Golden 1 centru" pet sati posle ponoći.
11. 11. 2025. u 13:00
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)