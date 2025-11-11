LAZAR SAMARDŽIĆ IMA NOVOG TRENERA: Poznato ko je seo na klupu Atalante

ITALIJANSKI fudbalski stručnjak Rafaele Paladino imenovan je za novog trenera Atalante, saopštio je danas klub iz Bergama.

Ovaj 41-godišnjak je sa "boginjom provincije" potpisao ugovor do 30. juna 2027. godine. Na mestu trenera kluba iz Bergama zamenio Ivana Jurića, koji je u ponedeljak dobio otkaz posle serije loših rezultata u italijanskom prvenstvu.

Paladino je ranije trenirao Fiorentinu i Moncu, a sad će biti strateg srpskom reprezentativcu Lazaru Samardžiću.

Fudbaleri Atalante se nalaze na 13. mestu na tabeli Serije A sa 13 bodova.

Mister Palladino é il nuovo allenatore dell’@Atalanta_BC! ✍️🖤💙 pic.twitter.com/PGG9KGtVFF — Lega Serie A (@SerieA) November 11, 2025

