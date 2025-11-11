Fudbal

LAZAR SAMARDŽIĆ IMA NOVOG TRENERA: Poznato ko je seo na klupu Atalante

Časlav Vuković

11. 11. 2025. u 16:12

ITALIJANSKI fudbalski stručnjak Rafaele Paladino imenovan je za novog trenera Atalante, saopštio je danas klub iz Bergama.

ЛАЗАР САМАРЏИЋ ИМА НОВОГ ТРЕНЕРА: Познато ко је сео на клупу Аталанте

Foto: Profimedia

Ovaj 41-godišnjak je sa "boginjom provincije" potpisao ugovor do 30. juna 2027. godine. Na mestu trenera kluba iz Bergama zamenio Ivana Jurića, koji je u ponedeljak dobio otkaz posle serije loših rezultata u italijanskom prvenstvu.

Paladino je ranije trenirao Fiorentinu i Moncu, a sad će biti strateg srpskom reprezentativcu Lazaru Samardžiću.

Fudbaleri Atalante se nalaze na 13. mestu na tabeli Serije A sa 13 bodova.

