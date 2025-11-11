POSTAVLJEN NOVI SELEKTOR: Dinčić na jako bitnoj poziciji

Slobodan Dinčić, nekadašnji napadač Čukaričkog, beogradske Lokomotive, Leotara, Srema iz Jakova, Javora, italijanskog Ponsaka i portugalske Santa Klare i aktuelni član stručnog štaba juniorske U17 reprezentacije Srbije, imenovan je za novog selektora amaterske reprezentacije Fudbalskog saveza Beograda.

FOTO: FSB

Dinčić se kao trener sjajno pokazao u FK Torlak, sa kojim je zabeležio odlične uspehe u Beogradskoj zoni, plasmanom u Srpsku ligu.

Poznat je po svom stručnom pristupu, radu sa mladim igračima i ambicioznoj energiji, Dinčić je kao trener uspešno radio i u mlađim kategorijama beogradskog Čukaričkog, gde je imao odličnu saradnji sa trenerom Igorom Matićem.

Poseduje UEFA A i Profi Youth trenerske licence, a njegovo imenovanje za selektora amaterske reprezentacije Fudbalskog saveza Beograda, još jedan je korak napred u njegovoj trenerskoj karijeri.

- Plan je da okupim članove amaterske reprezentacije FSB tokom naredne nedelje. Imam već u glavi koji igrači bi trebalo da budu okosnica ekipe i siguran sam da će svi igrači sa spiska natrednih sezona igrati u klubovima Super lige i inostranstva. Očekuje nas prijateljski meč sa reprezentacijom Ljubljane, 19. novembra u Sloveniji - poručio je Dinčić.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“