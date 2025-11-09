KAKVA UTAKMICA U LA LIGI: Barselona srušila Seltu i približila se Real Madridu

BARSELONA nije dozvolila novi kiks. Ostvarili su Katalonci jako važnu pobedu u La Ligi, pošto su u Vigu pobedili Seltu sa 4:2 u jednoj sjajnoj utakmici.

FOTO: Tanjug/AP/Lalo R. Villar

Nakon remija sa Klub Brižom u Ligi šampiona (3:3), bilo je jasno izabranicima Hansija Flika da moraju da krenu sa trijumfima u seriji.

Podsticaj im je bio i kiks Real Madrida u duelu sa Rajo Valjekanom (0:0). Šampion Španije je to iskoristio i približio se najvećem rivalu na samo tri boda.

Na ovoj utakmici je blistao Robert Levandovski. Poljak je pokazao da su godina samo broj, posebno ako ste majstor, što ovaj 37-godišnjak svakako jeste. On je upisao het-trik.

Pored njega vredi istići i Markusa Rašforda koji je namestio dva gola, a bio je i najzaslužniji što se u strelce upisao i Lamin Jamal.

RADOST Fudbaleri Barselone proslavljaju gol Lamina Jamala/FOTO: Tanjug/AP/Lalo R. Villar

Za Seltu su pogotke postigli Serhio Kareira i Borha Iglesijas. Vredi istaći da je čak pet golova viđeno u prvom poluvremenu posle kog su gosti imali prednost od 3:2.

Ove ekipe ne mogu da odigraju utkamicu bez uzbuđenja. Prošle sezone je na "Balidosu" bilo 2:2, dok je u Kataloniji slavio domaćin sa 4:3.

Negativan podatak za Hansija Flika je taj da njegova ekipa na desetom vezanom meču primila bar po gol i to joj se desilo prvi put posle 12 godina.

Pozitivno je to što je španski velikan trijumfovao u Vigu u La Ligi tek treći put u poslednjih 10 godina. Pre nemačkog stručnjaka kao treneri su to uspeli da urade Ronald Kuman i Ćavi.

Barselona je sad druga na tabeli sa 28 bodova, na čelu je Real Madrid sa 31. Selta zauzima 13. mesto sa 13.

