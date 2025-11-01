ITALIJANI KUPUJU NA MARAKANI? Atalanta želi Zvezdinog bisera

Omladinci Vojvodine i Crvene zvezde odigrali su bez pobednika (2:2) u meču domaćeg šampionata.

FOTO: FK Crvena zvezda

Iako je Voša vodila sa 2:0, beogradski crveno-beli su uspeli da se vrate i u samom finišu stigli do boda golom Jovana Trača.

Kako piše "Maxbetsport", skauti Atalante pratili su ovaj duel i to upravo mladog napadača koji je sačuvao Zvezdu poraza u Novom Sadu.

Trač je ove sezone odigrao 11 utakmica uz četiri gola i dve asistencije.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“