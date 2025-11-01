Fudbal

ITALIJANI KUPUJU NA MARAKANI? Atalanta želi Zvezdinog bisera

Новости онлајн

01. 11. 2025. u 12:35

Omladinci Vojvodine i Crvene zvezde odigrali su bez pobednika (2:2) u meču domaćeg šampionata.

ИТАЛИЈАНИ КУПУЈУ НА МАРАКАНИ? Аталанта жели Звездиног бисера

FOTO: FK Crvena zvezda

Iako je Voša vodila sa 2:0, beogradski crveno-beli su uspeli da se vrate i u samom finišu stigli do boda golom Jovana Trača.

Kako piše "Maxbetsport", skauti Atalante pratili su ovaj duel i to upravo mladog napadača koji je sačuvao Zvezdu poraza u Novom Sadu.

Trač je ove sezone odigrao 11 utakmica uz četiri gola i dve asistencije. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)

OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)