KUP SRBIJE MENJA IME? Evo šta se danas desilo u srpskom fudbalu

KUP Srbije u fudbalu svakako neće promeniti ime, ali sve je veći broj ljubitelja fudbala koji se u ova dva dana šale da je u pitanju "Kup Prve lige Srbije", zbog senzacionalnih ispadanja superligaša, počev od Partizana.

FOTO: FSS

Crno-beli su izgubili od Mačve, a novo iznenađenje priredila je Dubočica koja je posle boljeg izvođenja penala eliminisala lučansku Mladost (2:1).

Posle 90 minuta fudbala u Leskovcu bili je 1:1. Domaćin je do prednosti došao već u 8. minutu preko Džejkoba Abosaha. Izjednačenje gostima doneo je Ognjen Alempijević u 65. minutu.

Izabranicima Nenada Lalatovića nije pomoglo ni to što je Dubočica od 85. minuta igrala sa igračem manje zbog crvenog kartona koji je dobio Mateja Stojanović.

Penal serija je odlučila ko ide u osminu finala. Bolji sa bele tačke bili su domaći fudbalera koji su realizovali četiri udarca sa 11 metara, dok je rival samo dva puta bio precizan.

Kup Srbija - rezultati:

Grafičar - TSC 2:0



Zemun - Radnički 1923 2:1Javor - Železničar 2:4Radnik - IMT 0:1Vršac - Tekstilac 1:0 nakon penalaMačva - Partizan 2:0Budućnost Dobanovci - OFK Beograd 2:1 nakon penalaDubočica - Mladost 2:1 nakon penalaNaftagas - Novi Pazar 0:1Mokra Gora - Spartak 0:2Mladost GAT - Vojvodina 0:3 službeni rezultatBorac Čačak - Čukarički 3:2 nakon penala

Četvrtak

Sloboda - Radnički Niš 15.30

Voždovac - Jedinstvo Ub 18

Sloven - Crvena zvezda (19. novembar)

