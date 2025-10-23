ANA IVANOVIĆ OSTAVLJA BEZ DAHA: Svi se pitaju sa kime je to zanosna srpkinja?

NEKADAŠNjA srpska teniserka Ana Ivanović se ponovo oglasila na društvenim mrežama.

Foto: Profimedia

Nekadašnja srpska teniserka često objavljuje fotografije kojima ostavlja pratioce bez daha, a sada je to ponovo učinila.

Ana je objavila fotografije sa intimne večere, a nije poznato gde je i sa kim je bila.

Podsetimo, Ivanovićeva se ovog leta razvezla od Bastijana Švajnštajgera nakon devet godina braka.

Spekulacije o razvodu su krenule još tokom aprila, a sve je dobilo zvaničnu potvrdu nekoliko meseci kasnije.

