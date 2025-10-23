ANA IVANOVIĆ OSTAVLJA BEZ DAHA: Svi se pitaju sa kime je to zanosna srpkinja?
NEKADAŠNjA srpska teniserka Ana Ivanović se ponovo oglasila na društvenim mrežama.
Nekadašnja srpska teniserka često objavljuje fotografije kojima ostavlja pratioce bez daha, a sada je to ponovo učinila.
Ana je objavila fotografije sa intimne večere, a nije poznato gde je i sa kim je bila.
Podsetimo, Ivanovićeva se ovog leta razvezla od Bastijana Švajnštajgera nakon devet godina braka.
Spekulacije o razvodu su krenule još tokom aprila, a sve je dobilo zvaničnu potvrdu nekoliko meseci kasnije.
