ANA IVANOVIĆ OSTAVLJA BEZ DAHA: Svi se pitaju sa kime je to zanosna srpkinja?

23. 10. 2025. u 18:45

NEKADAŠNjA srpska teniserka Ana Ivanović se ponovo oglasila na društvenim mrežama.

АНА ИВАНОВИЋ ОСТАВЉА БЕЗ ДАХА: Сви се питају са киме је то заносна српкиња?

Foto: Profimedia

Nekadašnja srpska teniserka često objavljuje fotografije kojima ostavlja pratioce bez daha, a sada je to ponovo učinila.

Ana je objavila fotografije sa intimne večere, a nije poznato gde je i sa kim je bila.

Podsetimo, Ivanovićeva se ovog leta razvezla od Bastijana Švajnštajgera nakon devet godina braka. 

Spekulacije o razvodu su krenule još tokom aprila, a sve je dobilo zvaničnu potvrdu nekoliko meseci kasnije.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

