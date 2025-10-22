ŠANSA, ŠANSA, ŠANSA I... Evo kako su omladinci Zvezde prošli u Ligi šampiona protiv Banjika

Omladinska selekcija Crvene zvezde odigrala je nerešeno sa ekipom Banjika iz Ostrave u prvoj utakmici dvomeča drugog kola Lige šampiona za mlade (0:0).

FOTO: FK Crvena zvezda

Posle nešto mirnijeg ritma meča i velike borbe na sredini igrališta u Češkoj, Zvezda je u 16. minutu imala sjajnu priliku za gol. Svemu je prethodio slalom Đorđevića po desnom boku, nakon čega se namestio na "levicu", te uočio Mišića koji je utrčavao u šesnaesterac, a onda ga je uposlio centaršutem. Međutim, udarac je završio preko prečke gola češkog tima.

Crveno-beli su u 32. minutu takođe mogli do vodećeg pogotka. Posle kornera sa levog boka je najviši u skoku bio Roganović, ali je njegov udarac sa pet metara završio preko prečke. Ponovo je Zvezda preko levog boka i Mišića stigla do prilike, a krilni fudbaler ekipe Nenada Milijaša je proigrao Šarića koji je iskosa sa 10 metara šutirao tik pored gola češkog predstavnika.

Na startu drugog dela igre je češki tim značajno agresivnije igrao na polovini Crvene zvezde, a to je dovelo do sjajnih poteza Ivanovića i Radanovića, koji su svojom sigurnim izdanjima doneli mir i stabilnost u igri ekipe Nenada Milijaša.

Najveću priliku na utakmici je Zvezda imala u 60. minutu. Đorđević je prvobitno napravio razliku po desnom boku, a potom je centaršutem uposlio Mišića na drugoj stativi, koji je glavom šutirao, ali je refleksna odbrana defanzivca Banjika sprečila promenu rezultata.

Nedugo zatim je ponovo usledio period utakmice u kojem se pretežno igralo na sredini terena. Zvezda je pokušavala preko kontranapada, ali nije uspela da dođe do gola - te je rezultat je do poslednjeg sudijskog zvižduka ostao nepromenjen.

Banjik - Crvena zvezda 0:0 (0:0)

Stadion: "Gradski stadion Havirov".

Sudije: Igor Stojčevski (Severna Makedonija).

Žuti kartoni: Kulik (Banjik), Đorđević, Miletić, Stojanović, Tošić, Ostojić (Crvena zvezda).

Banjik: Mučka, Žiška, Miček, Havran (od 46. Ninač), Zastrešek, Rajčan (od 90. Graclik), Fridl, Pinkaš (od 68. Kulik), Matušinski (od 79. Pol), Drozd, Zajac (od 79. Doležel).

Rezerve: Bita, Hruška, Kulik, Škubala, Graclik, Doležel, Ninač, Pol, Hruška.

Crvena zvezda: Radanović, Ostojić, Roganović, Stojanović, Ivanović, Miletić, Tošić (od 86. Papović), Đorđević (od 86. Ristovski), Šarić (od 71. Grbić), Mišić (od 76. Štulić), Damjanović (od 76. Kikić).

Rezerve: Dostanić, Ristovski, Papović, Lacmanović, Grbić, Štulić, Kikić.

